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Vijelie de cod roşu în Târgovişte. Furtuna a făcut prăpăd, rafalele de vânt au distrus acoperişul unui bloc

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.06.2026, 19:24 | Modificat la 29.06.2026, 19:24

Vreme la extreme în România. 

După caniculă, şi furtunile fac ravagii. O vijelie de cod roşu a făcut prăpăd în Târgovişte. Rafalele de 90 de kilometri pe oră au luat pe sus acoperişul unui bloc, iar bucăţiele grele de tablă s-au prăbuşit peste o trecătoare. 

Femeia a fost rănită serios şi a ajuns la spital. Vijelia de cod roşu a doborât copaci, iar mai multe maşini au fost avariate. 40 de oameni au sunat la 112 ca să ceară ajutor.

Redactia Observator
Redactia Observator
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