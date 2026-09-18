După mai bine de doi ani de lucrări, tunelurile de pe autostrada A1, Margina-Holdea, au trecut de o etapă importantă. Cea de-a doua galerie a fost străpunsă, iar cele două capete ale tunelului s-au întâlnit.

Este unul dintre cele mai complicate proiecte de infrastructură din România. Tunelurile sunt construite atât pentru autostradă, cât și pentru protejarea faunei sălbatice. Deasupra galeriilor va exista un culoar prin care animalele din zonă vor putea traversa în siguranță, fără să intre în contact cu traficul rutier.

Proiectul este parte din tronsonul lipsă de aproximativ nouă kilometri al autostrăzii A1, iar finalizarea lui va permite circulația neîntreruptă pe autostradă între Sibiu și Nădlac.

În interiorul tunelurilor au fost instalate sisteme moderne de siguranță. Senzorii monitorizează permanent situația, iar ventilația se reglează automat. La fiecare 100 de metri există hidranți care, în cazul unui incendiu, pot crea o perdea de apă.

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Cele două galerii sunt legate prin cinci pasaje, inclusiv unul suficient de mare pentru trecerea mașinilor în cazul unei situații de urgență. Potrivit constructorului, aceste soluții sunt o premieră în România.

Peste 75% din întregul proiect este finalizat, iar lucrările ar urma să fie încheiate anul viitor. Termenul oficial de finalizare este estimat pentru perioada martie-mai 2027.

Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 400 de milioane de euro. Partea care nu este acoperită prin PNRR va fi finanțată de la bugetul de stat.