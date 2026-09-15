Vremea de mâine 16 septembrie. Zonele unde se strică vremea şi sunt anunţate ploi, vânt şi frig

Vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Local vor apărea înnorări și ploi slabe, mai ales în zonele montane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață pe alocuri.

Vremea la noapte

În regiunile sudice și estice, precum și la munte vor fi înnorări temporare mai ales în primele ore ale nopții, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Minimele termice se vor situa între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade pe litoral. Pe arii restrânse mai ales în Transilvania se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 16 septembrie în ţară

Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale în sud-estul teritoriului, iar în rest vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu înnorări și ploi slabe după-amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17...18 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață în special în centru și est.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 16 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice specifice acestei date. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade și cea minimă va fi de 10...13 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzeşte uşor, iar temperaturi maxime vor atinge aproximativ 23 de grade Celsius. Nu sunt așteptate ploi, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative.

Vremea de mâine 16 septembrie la munte

Valorile termice vor continua să crească, astfel că vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie în majoritatea masivelor montane. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu înnorări și ploi slabe după-amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat.