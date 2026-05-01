Vremea de mâine 2 mai. Început de lună deosebit de rece, cu ploi şi ninsori la munte. Maxime de 20 de grade
Vremea de mâine va fi neobișnuit de rece pentru această perioadă în mare parte din țară, cu ploi, intensificări ale vântului și chiar precipitații mixte la munte, în timp ce valorile termice vor rămâne sub mediile climatologice specifice începutului de mai.
La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar ploile își vor face apariția local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. În estul Transilvania sunt așteptate precipitații mixte, iar la munte, în Carpații Orientali și estul Carpații Meridionali, peste 1400 de metri altitudine, vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în estul Transilvaniei și vor urca spre 7 grade în Dealurile de Vest. Izolat, în nord, centru și în zonele deluroase din sud, se va semnala brumă, iar pe alocuri se va forma ceață.
Vremea de mâine 2 mai în ţară
Vremea va rămâne mult mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, în special în sud, est și pe alocuri în centru, în timp ce în restul țării valorile termice vor marca o ușoară creștere față de intervalul anterior. Cerul va avea înnorări temporare, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, precum și local în Transilvania, se vor semnala averse. În special în regiunile sudice, izolat vor apărea descărcări electrice, grindină sau măzăriche, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și izolat în est și sud, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vest, iar minimele între -2 și 8 grade, mai coborâte în depresiuni, până spre -8 grade. Local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.
Vremea de mâine 2 mai în Bucureşti şi în Cluj
În București, vremea va fi neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai. Cerul va prezenta înnorări, iar mai ales la orele prânzului și spre seară sunt așteptate averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil descărcări electrice. Noaptea, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 11 grade, în timp ce minima se va situa între 1 și 4 grade.
La Cluj-Napoca, vremea va fi relativ plăcută, dar răcoroasă pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge în jurul a 16 grade, iar minima va coborî spre 2 grade. Cerul va fi variabil, cu alternanțe de nori și soare, iar temperatura resimțită poate urca până la 18 grade în timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, iar indicele UV va avea valori moderate. Diminețile și serile vor rămâne reci, cu diferențe termice semnificative față de orele amiezii.
Vremea de mâine 2 mai la munte
La munte, vremea va continua să fie deosebit de rece pentru această perioadă, în special la altitudini de peste 1400 de metri, în Carpații Orientali și Carpații Meridionali, unde sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în zona înaltă, iar temperaturile se vor menține scăzute, cu valori apropiate de 0 grade pe timpul zilei și negative pe timpul nopții.
Cerul va fi temporar noros, cu episoade de precipitații pe parcursul zilei, iar noaptea vremea se va mai stabiliza, însă frigul va deveni mai accentuat. Condițiile vor fi dificile pentru drumeții, cu un aspect mai degrabă de iarnă decât de primăvară.
