Droguri pentru 1 Mai pe litoral, oprite pe A2. Un bărbat de 25 de ani a fost prins cu 11 kg de canabis

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au destructurat o activitate de trafic de droguri care viza alimentarea pieței de pe litoral în minivacanța de 1 Mai.

de Bogdan Dinu

la 01.05.2026 , 17:58
Un bărbat de 25 de ani, cetățean străin cu dublă cetățenie, este cercetat pentru trafic de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant pe Autostrada A2.

Potrivit anchetatorilor, pe 30 aprilie 2026, în jurul orei 15:30, polițiștii au oprit în trafic, la ieșirea Cernica, un autoturism condus de suspect. În urma controlului, oamenii legii au descoperit într-o pungă mai multe pachete vidate care conțineau peste 11 kilograme de canabis. Drogurile ar fi urmat să ajungă pe litoral.

Ulterior, ancheta a fost extinsă, iar polițiștii și procurorii au efectuat trei percheziții domiciliare. În locuințele folosite de suspect au fost găsite alte 4,7 kilograme de canabis, aproximativ 25 de grame de rezină de canabis și trei cântare electronice de precizie.

Bărbatul a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, iar procurorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Pe 1 mai, suspectul a fost oficial reținut pentru trafic de droguri de risc, urmând ca Tribunalul București să fie sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii subliniază că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

bucureti canabis diicot politia romana droguri
