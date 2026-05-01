Grupările de stânga din Turcia au marcat, și în acest an, Ziua Muncii în absența accesului în Piața Taksim, loc simbolic pentru manifestațiile de 1 Mai. Interdicția generală asupra protestelor din zonă, menținută de peste un deceniu, a determinat organizarea acțiunilor în alte puncte ale orașului. Şi în Grecia au avut loc proteste, transmite Reuters.

Participarea la protestele din Turcia a fost mai redusă, pe fondul măsurilor stricte de securitate: mai multe artere importante au fost închise, iar accesul pietonal și rutier a fost restricționat prin baricade și puncte de control instalate de forțele de ordine.

Mai multe partide de stânga și organizații civice s-au adunat în cartierul Mecidiyekoy, cu intenția de a mărșălui către Taksim. Înaintarea lor a fost însă blocată de dispozitive consistente ale poliției, inclusiv tunuri cu apă și vehicule speciale.

"Nu recunoaștem aceste interdicții. Taksim aparține oamenilor și nu poate fi interzis", a declarat Enes, student prezent la protest, care a suferit răni la mâini în urma unor altercații anterioare.

Deși majoritatea participanților au fost lăsați să plece după încheierea manifestației, zeci de persoane au fost reținute. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa grupurile care au încercat să avanseze, intervenind inclusiv asupra unor grupuri mai mici din zonă.

Proteste de amploare și în Grecia. Mii de oameni au ieşit în stradă

Și la Atena mii de oameni au ieșit în stradă de 1 Mai, cerând salarii mai mari, condiții de muncă mai bune și oprirea conflictelor armate. Participanții au cerut, de asemenea, contracte colective mai solide și protecție sporită pentru muncitori.

Dimitris Vlochos, președintele federației sindicatelor din industria prelucrării lemnului din Grecia, a subliniat că Ziua Muncii rămâne un moment de reflecție asupra luptei pentru drepturile angajaților.

Manifestanții au afișat steaguri palestiniene și au cerut încetarea conflictelor din Orientul Mijlociu, criticând lideri internaționali pentru impactul războaielor asupra costului vieții, în special în contextul tensiunilor legate de Iran și de blocada Strâmtorii Hormuz.

Manifestații similare au avut loc în numeroase orașe din lume, Ziua Internațională a Muncii fiind marcată prin apeluri la pace și solidaritate socială.

