A fost cod portocaliu in estul ţării şi la munte, cu rafale de vânt ce au depăşit 100 de kilometri pe oră. În restul ţării a fost cod galben. Iar efectele - foarte grave. Un bărbat din Vaslui a murit strivit de un acoperiş smuls de vântul care a bătut cu putere de uragan. La Târgu Frumos, o furtună de nisip le-a pus probleme serioase şoferilor aflaţi în trafic. Acoperişuri, copaci şi stâlpi au căzut şi în Iaşi. Patru oameni au ajuns la camera de gardă, după ce au fost loviţi de resturi luate de vânt. Aproape 35 de mii de gospodării din 6 judeţe au rămas fără curent electric.

Din fericire, la acest moment, toată harta este verde. Furtuna a trecut, însă cei loviți de dezastru privesc neputincioși la ceea ce a rămas în urmă. Sunt sute de oameni în această situație.

Acoperișuri smulse, copaci rupți, oameni răniți și persoane care au suferit atacuri de panică. Pe lângă acestea, pagubele materiale sunt considerabile.

Ce se întâmplă în cazul în care nu avem asigurare de locuință sau CASCO pentru mașini

Articolul continuă după reclamă

Este aproape imposibil, în acest moment, să se facă o estimare exactă a pagubelor. Se vorbește despre zeci, poate chiar sute de mii de euro, costuri atât pentru repararea acoperișurilor blocurilor rămase fără protecție în urma furtunii de vânt, cât și pentru mașinile avariate.

În doar patru ore, cât a durat episodul de vânt puternic, au fost înregistrate 400 de apeluri la 112. Pompierii au intervenit în 74 de cazuri diferite, provocate exclusiv de rafale: arbori căzuți peste mașini sau chiar peste blocuri, dar și clădiri rămase fără acoperiș.

Cel puțin 10 blocuri din oraș sunt afectate, atât construcții noi, cât și vechi.

Cine plătește, în final?

Cel mai probabil, locatarii vor suporta costurile. În cazul imobilelor noi, aflate încă în garanție, este posibil ca dezvoltatorul să se ocupe de reparații. În majoritatea situațiilor însă, asociațiile de locatari organizează deja ședințe pentru evaluarea pagubelor și strângerea fondurilor necesare.

Deși unele asociații dispun de fonduri de reparații, acestea sunt insuficiente. O reparație parțială a unui acoperiș poate ajunge la 10.000-20.000 de euro, iar în multe cazuri este nevoie de lucrări capitale.

Oamenii sunt încă șocați de intensitatea fenomenului meteo. Spun că nu au mai văzut o furtună atât de puternică. Cei mai afectați sunt locatarii de la ultimele etaje, mai ales că, începând de miercuri, sunt anunțate ploi, iar șansele ca reparațiile să fie finalizate până atunci sunt reduse.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰