Liderul Partidului Socialist din Franța, acoperit cu făină și insultat la manifestaţia de 1 Mai, în Amiens

Tensiuni la manifestațiile de 1 Mai din Franța. Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a fost atacat de protestatari la Amiens, unde a fost acoperit cu făină și insultat. Incidentul vine pe fondul unei ostilități tot mai vizibile față de socialiști în timpul demonstrațiilor sindicale.

Liderul Partidului Socialist din Franța, Olivier Faure, a fost ținta unui incident în timpul manifestațiilor de 1 Mai din orașul Amiens, potrivit Le Figaro, care citează Ici Picardie.

Faure participase la marș alături de noul primar al orașului, Frédéric Fauvet, și de senatorul Rémi Cardon.

Incidentul a avut loc în timpul defilării care a început în jurul orei 11:00, în centrul orașului. Grupul în care se afla liderul socialist mergea spre finalul coloanei de manifestanți. Pe parcurs, sindicatul Force ouvrière a părăsit marșul pentru a protesta față de prezența lui Olivier Faure. Acesta a fost doar primul semn al tensiunilor.

Liderul socialist, acoperit cu făină și înconjurat de protestatari

La finalul manifestației, situația a escaladat. Olivier Faure a fost acoperit cu făină și înconjurat de protestatari care au început să îl insulte.

"PS afară" și "Pleacă de aici, trădătorule" au strigat manifestanții.

Potrivit relatărilor, unii dintre cei implicați erau mascați, iar unul purta un fular cu simbolul secerii și ciocanului.

Potrivit Ici Picardie, acțiunea ar fi fost pregătită de mai multe grupări ale extremei stângi revoluționare, inclusiv Uniunea Comunistă Libertară.

Boris Vallaud, președintele grupului socialist din Adunarea Națională, a reacționat pe platforma X: "Tot sprijinul meu pentru Olivier Faure. Aceste metode sunt inacceptabile și dăunează luptei întregii stângi și a lucrătorilor în această zi de 1 Mai care ne unește."

Socialiștii, tot mai des ținta protestatarilor

În ciuda incidentului, Olivier Faure și-a continuat discuțiile cu participanții la manifestație.

Nu este primul astfel de episod. La manifestațiile de 1 Mai 2025, Partidul Socialist fusese deja vizat în timpul marșului din Paris.

Atunci, Jérôme Guedj, fost număr doi în partid, a denunțat agresiuni împotriva aleșilor și militanților, "pentru că sunt socialiști și pentru că unii dintre ei sunt evrei".

