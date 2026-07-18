Meteorologii, cu ochii pe un "Super" El Nino. Ce ar putea însemna pentru vremea din Europa

Meteorologii urmăresc evoluția unui Super El Nino, care, potrivit celor mai recente prognoze, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice astfel de fenomene înregistrate vreodată. Modelele climatice indică faptul că efectele sale asupra atmosferei ar putea începe încă din această toamnă și s-ar putea intensifica în timpul iernii 2026 - 2027, potrivit Severe Weather .

Toamna este, în mod obișnuit, un sezon de tranziție, în care modelele atmosferice sunt mai puțin stabile. Însă cele mai noi prognoze sugerează că influența puternică a fenomenului El Nino s-ar putea instala încă din primele luni ale sezonului și s-ar putea amplifica până în iarnă.

Fenomenul El Nino face parte din ciclul climatic cunoscut drept ENSO (El Nino - Oscilația Sudică) și este caracterizat prin încălzirea anormală a apelor din zona ecuatorială a Oceanului Pacific. Aceste schimbări modifică circulația atmosferică tropicală și pot influența vremea pe aproape întreg globul.

În mod obișnuit, un El Nino puternic determină scăderea presiunii atmosferice în Pacificul tropical central și estic și apariția unei zone de înaltă presiune în vestul Pacificului. Aceste modificări influențează circulația atmosferică, regimul precipitațiilor și, în cele din urmă, vremea la scară globală.

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Temperaturile Pacificului cresc rapid

Potrivit celor mai recente analize, anomaliile de temperatură din Pacificul ecuatorial cresc într-un ritm neobișnuit de rapid. În estul bazinului oceanic, temperaturile apei sunt deja cu 3 - 4 grade Celsius peste media normală, iar modelele climatice indică o intensificare continuă în lunile următoare.

Meteorologii estimează că acest episod va depăși pragul de +2°C, necesar pentru clasificarea drept Super El Nino, iar unele simulări îl plasează printre cele mai intense astfel de evenimente înregistrate vreodată.

Prognozele pe termen lung realizate de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice (ECMWF) și de sistemul nord-american NMME arată că efectele atmosferice specifice unui El Nino foarte puternic ar putea apărea încă din toamnă, deși astfel de configurații sunt întâlnite, de regulă, în mijlocul iernii.

În America de Nord, modelele indică formarea unui câmp de înaltă presiune deasupra Canadei și o succesiune de sisteme de joasă presiune în sudul Statelor Unite, favorizând precipitații abundente și o activitate atmosferică intensă.

În Europa, aceleaşi modele analizate de meteorologi arată că aceste modificări ar putea aduce temperaturi peste normal și precipitații mai abundente în mare parte a continentului.

Ce ar putea însemna pentru Europa

Conform simulărilor, cea mai mare parte a Europei ar putea avea o toamnă mai caldă decât în mod obișnuit, în special în regiunile centrale, vestice și sud-estice. În același timp, un flux constant de aer umed dinspre Atlantic ar favoriza episoade mai frecvente de ploi.

Totuși, specialiștii subliniază că Europa nu resimte influența directă a fenomenului El Nino în aceeași măsură ca America de Nord, astfel că efectele pot varia în funcție de alți factori atmosferici regionali.

Meteorologii atrag atenția că evoluția iernii va depinde și de comportamentul vortexului polar, un sistem de circulație atmosferică aflat deasupra regiunilor arctice. Din punct de vedere statistic, iernile dominate de un El Nino puternic au o probabilitate mai mare de a fi însoțite de episoade de încălzire bruscă în stratosferă, care pot destabiliza vortexul polar. Atunci când acesta slăbește, masele de aer rece din zona Arcticii pot coborî mai ușor spre latitudinile medii, favorizând episoade de frig și ninsori.

Specialiștii precizează însă că aceste evoluții reprezintă tendințe climatice, nu prognoze meteo exacte pentru anumite zile sau săptămâni. Prognoza finală a iernii 2026-2027 va depinde și de alți factori atmosferici care se vor contura în lunile următoare.