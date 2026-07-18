Vremea de mâine 19 iulie. Caniculă în Oltenia și Muntenia, vijelii și ploi abundente în restul țării

Vremea va rămâne caniculară în sudul și estul țării, unde temperaturile vor urca până la 36–37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. În același timp, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a României, cu averse torențiale, vijelii, grindină și rafale care pot depăși izolat 80 km/h.

La noapte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin perioade cu înnorări, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală în general de 40...70 km/h), averse, descărcări electrice, în Maramureș, local în Banat, Crișana, Oltenia și vestul Transilvaniei. Aversele vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Izolat va cădea grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată se vor semnala izolat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între între 12 grade în estul Transilvaniei și 19...23 de grade în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, local în Muntenia și Dobrogea și izolat în Moldova, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală. Pe suprafețe mici îndeosebi în depresiuni și în sud-est se va forma ceață.

Vremea de mâine 19 iulie în ţară

În regiunile sud-vestice, sudice și estice vremea se va menține călduroasă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități și disconfortul termic va fi ridicat, iar local în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei va fi caniculă. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării și se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h. Fenomenele vor fi mai intense și frecvente, după-amiaza și seara în Transilvania, Moldova, Muntenia și nordul Olteniei și în zonele de munte, iar noaptea în regiunile vestice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă local de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...60 l/mp. Pe suprafețe mici va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

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Excepție va face Dobrogea, unde probabilitatea pentru fenomene asociate instabilității atmosferice va fi redusă, însă temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40....45 km/h. Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului, astfel că temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în Maramureș și până la 36...37 de grade în sudul Olteniei și în sudul și estul Munteniei, iar cele minime se vor situa între 14 grade în estul Transilvaniei și 20...23 de grade în regiunile sudice și sud-estice, unde noaptea va fi tropicală. Pe suprafețe mici se va forma ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori sub cea considerată normală.

Vremea de mâine 19 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul nopții, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități). Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară și noaptea când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse (5...10 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19...21 de grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori sub cea considerată normală.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va urca la 26 de grade.

Vremea de mâine 19 iulie pe litoral

Vremea se va menține caldă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor (rafale în general de 40...50 km/h).Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26...29 de grade, iar cele minime se vor încadra între 20 și 23 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 22... 23 de grade.

Vremea de mâine 19 iulie la munte

Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales după-amiaza și seara, și se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă local de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...60 l/mp. Pe suprafețe mici va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). Valorile de temperatură vor fi în scădere ușoară.