Vremea de mâine 25 iunie. Căldură accentuată, disconfort termic și averse cu descărcări electrice
Vremea devine deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi care vor urca până la 35 de grade în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat la câmpie, iar spre după-amiază și seară apar averse și descărcări electrice în zonele montane și pe alocuri în sudul țării.
La noapte, cerul va fi variabil, izolat cu unele înnorări și ploi slabe la începutul intervalului la munte și posibil în sudul și centrul țării (2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 25 iunie în ţară
În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În estul Transilvaniei precum și în vestul și nord-vestul Moldovei vor fi maxime de 28...30 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când se vor semnala averse și descărcări electrice local în zonele montane, cu precădere din sud și est și pe alocuri în Oltenia, Muntenia și posibil în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 25 iunie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18...20 de grade.
Vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.
În Cluj, vremea va fi extrem de călduroasă, maxima zilei urcând la 33 de grade.
Vremea de mâine 25 iunie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă și disconfort termic în accentuare. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 19 și 23 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în nordul zonei.
Vremea de mâine 25 iunie la munte
Vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara, când vor fi averse (cantități de apă de 5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice local în Carpații Meridionali, pe arii restrânse în Carpații Orientali și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...50 km/h).