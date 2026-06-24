Vremea de mâine 25 iunie. Căldură accentuată, disconfort termic și averse cu descărcări electrice

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 25 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18...20 de grade.

Vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

În Cluj, vremea va fi extrem de călduroasă, maxima zilei urcând la 33 de grade.