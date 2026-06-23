Meteorologii au emis, marţi, noi avertizări nowcasting Cod portocaliu de vijelii, averse torenţiale, descărcări electrice şi grindină, valabile în mai multe localităţi. În paralel, ANM anunţă vreme călduroasă şi disconfort termic ridicat în mare parte din ţară, dar şi un Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni.

Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Rafale de până la 80 km/h - Shutterstock

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până la ora 15:35, în judeţul Hunedoara sunt vizate localităţile Petroşani, Vulcan, Petrila, Orăştie, Aninoasa, Băiţa, Certeju de Sus, Beriu, Geoagiu, Buceş, Bucureşci, Rapoltu Mare, Turdaş, Blăjeni, Balşa, Băniţa şi Mărtineşti.

Cod portocaliu de furtuni

În aceste zone se vor semnala averse torenţiale, cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h şi grindină de dimensiuni medii, de 2-3 cm.

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O altă avertizare Cod portocaliu este valabilă până la ora 15:15 în judeţul Gorj, în localităţile Târgu Cărbuneşti, Vladimir, Bustuchin, Logreşti, Licurici, Berleşti şi Jupâneşti. Meteorologii anunţă ploi torenţiale, rafale de 70-80 km/h şi grindină de 1-4 cm.

În judeţul Argeş, Codul portocaliu este valabil până la ora 15:00, în localităţile Băiculeşti, Tigveni, Uda, Ciofrângeni, Cepari, Cuca, Cotmeana, Morăreşti şi Poienarii de Argeş. Sunt aşteptate averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, vânt cu viteze de 50-70 km/h şi grindină de mici şi medii dimensiuni.

Cod galben de căldură şi disconfort termic

ANM a emis şi o informare meteorologică valabilă în intervalul 23 iunie, ora 10:00 - 24 iunie, ora 21:00. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul şi sud-estul ţării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni şi în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai ridicate în nord-vestul şi sudul ţării.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Marţi, între orele 12:00 şi 21:00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat în Crişana, Maramureş, nordul Banatului, nordul şi centrul Transilvaniei, sudul Moldovei şi estul Munteniei.

În aceste zone, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unităţi, iar maximele vor ajunge la 30-33 de grade.

Cod galben de instabilitate atmosferică

Tot marţi, între orele 10:00 şi 21:00, Banatul, Oltenia, vestul şi nordul Munteniei, precum şi zona montană se află sub Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.

Vor fi perioade cu ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi local de 15-25 l/mp şi, izolat, pot depăşi 40-50 l/mp.

Vreme călduroasă şi miercuri

Miercuri, 24 iunie, între orele 12:00 şi 21:00, un Cod galben de temperaturi ridicate şi disconfort termic accentuat va fi valabil în Crişana, nordul Banatului, Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei.

Maximele vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge din nou pragul critic de 80 de unităţi.