Vremea de mâine 23 iunie. Averse, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară. Disconfortul termic persistă

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi, cu maxime care vor ajunge la 25 de grade Celsius. Instabilitatea atmosferică se va accentua însă, iar ploile sunt aşteptate să devină mai consistente. Cantităţile de precipitaţii ar putea ajunge la aproximativ 10 mm.

Vremea de mâine 23 iunie la munte

Vremea va fi instabilă și caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.