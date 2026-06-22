Vremea de mâine 23 iunie. Averse, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară. Disconfortul termic persistă
Vremea se menţine călduroasă în cea mai mare parte a ţării, însă instabilitatea atmosferică va deveni accentuată în mai multe regiuni. Sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină, în special la munte, în sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei.
Vremea la noapte
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, mai ales la începutul intervalului, local în Oltenia și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și Muntenia vor fi perioade cu averse (1...5 l/mp și izolat peste 10...15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală în general de 45...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...21 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 23 iunie în ţară
Vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 23 iunie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara când va crește probabilitatea pentru averse (2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.
La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi, cu maxime care vor ajunge la 25 de grade Celsius. Instabilitatea atmosferică se va accentua însă, iar ploile sunt aşteptate să devină mai consistente. Cantităţile de precipitaţii ar putea ajunge la aproximativ 10 mm.
Vremea de mâine 23 iunie la munte
Vremea va fi instabilă și caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.
Vremea de mâine 23 iunie la mare
Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în jumătatea de sud a zonei costiere.