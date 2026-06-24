Răsturnare de situaţie în cazul încăierării dintre 5 agenţi şi un tânăr. Ce spun şefii despre pistolul pierdut

Tânărul care şi-a înjunghiat marţi tatăl, în Bucureşti, apoi a atacat şi poliţiştii, nu a fost imobilizat uşor. Intervenţia haotică este subiectul unei anchete interne în Poliţie. Întrebarea este dacă s-a pierdut sau nu pistolul. În imaginile filmate de martori, se vede cum unul dintre agenţi scapă arma din dotare. Superiorii acestuia nu recunosc, spun că era vorba de fapt despre spray-ul lacrimogen.

În ultimul comunicat, reprezentanţii Poliției Capitalei au revenit asupra informațiilor transmise inițial în cazul consumatorului de substanțe interzise care și-ar fi atacat tatăl și care era încă înarmat la sosirea agenților. În primul comunicat, poliția a transmis că armele de serviciu s-au aflat permanent sub controlul polițiștilor și că obiectul observat pe asfalt ar fi fost fie cuțitul agresorului, fie spray-ul lacrimogen din dotare.

După ce agresorul aruncă cuțitul și un polițist cade la pământ, alți doi agenți intervin pentru imobilizare. Unul dintre polițiști îl lovește accidental peste mână pe colegul său, iar pistolul acestuia cade pe asfalt în timp ce cuțitul este îndepărtat din zona de conflict.

După reanalizarea acestor detalii, au început verificările interne pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și dacă au fost respectate procedurile de intervenție. Se aşteaptă rezultatul anchetei.