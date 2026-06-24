Salariul minim creşte minim, dar statul câştigă miliarde. Aproape un milion de angajaţi, care au leafa cea mai mică din economie, vor primi, de luna viitoare, puţin peste 100 de lei în plus. Sunt cazurile fericite. Pentru încă un milion, majorarea aduce mărunţiş - doar câteva zeci de lei. Creşterea va însemna, însă, un efort financiar masiv pentru firmele mici şi mijlocii, care vor trebui să verse în bugetul de stat mai mulţi bani.

Salariul minim pe economie creşte oficial de la 4.050 la 4.325 de lei brut. În buzunarele angajaţilor, însă, ajung doar 125 de lei în plus pe lună.

"Nu știu cu ce i-ar putea ajuta bănuții aceștia pe oamenii care câștigă salariul minim. 100 de lei este ceva infim. Nu știu...mi se pare o glumă", a declarat o persoană.

Statul va încasa mai mulţi bani din taxe şi contribuţii

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Statul va încasa, însă, miliarde de lei. Majorarea salariului minim aduce automat contribuţii mai mari pentru pensie şi asigurări de sănătate plus impozit pe venit mărit. Toate acestea le vor plăti antreprenorii. 300 de lei mai mult pe lună pentru fiecare salariat în această situaţie.

"Statul câştigă bani din această impozitare suplimentară. Această lege acționează ca un mijloc de impozitare. Practic, statul vine și îți spune… n-ai voie să vii și să plătești cu mai puțin de 4.325 de lei, în consecință stabilește un nivel minim al impozitului", a explicat Bogdan Glăvan, analist economic.​

Răzvan Gavriloiu, administratorul unei firme de distribuție, are patru angajaţi cu salariul minim pe economie şi va da statului, pentru ei, aproape 15.000 de lei pe an în plus.

"Aceste creşteri vor impacta, vor veni cu creşteri de preţuri. Va veni cu o prudenţă în a angaja. Cu siguranţă se vor amâna unele investiţii", a subliniat Răzvan Gavriloiu, administrator firmă.

Mediul de afaceri reclamă o povară suplimentară

"Faptul că, de fapt, din 2 lei doar 1 ajunge la om şi celălalt merge la stat, pune o povară suplimentară atât pe mediul de afaceri, oamenii sunt şi ei nemulțumiți pentru că nu primesc îndeajuns de mulţi bani", a punctat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Majoritatea firmelor se plâng că sunt deja sub presiune, iar obligaţiile care le revin după majorarea salariului minim agravează povara.

"9 din 10 companii deja declară că sunt afectate în acest moment pentru tot ceea ce înseamnă contextul social, economic şi politic în acest moment", mai spune preşedintele IMM România.

România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, sub 1.000 euro. Doar în Bulgaria şi Letonia este mai scăzut decât la noi.