Val de caniculă și instabilitate atmosferică până pe 18 iulie. Zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind intensificarea valului de căldură, precum și mai multe avertizări cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. În perioada 15–18 iulie, mai multe regiuni din România vor fi afectate de temperaturi foarte ridicate, disconfort termic, nopți tropicale, ploi torențiale, vijelii și grindină.

România va fi afectată, în perioada 15–18 iulie, de un val de căldură care se va extinde și se va intensifica treptat. Meteorologii anunță temperaturi caniculare, disconfort termic ridicat și nopți tropicale în vestul și sudul țării, dar și episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni.

Potrivit informării meteorologice, indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, sudice și sud-estice, precum și local în centrul țării.

Joi și vineri, canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei. Sâmbătă, temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în restul zonelor de câmpie din Oltenia, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei.

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În regiunile vizate, temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării, minimele nocturne se vor situa, în general, între 20 și 21 de grade, caracterizând nopți tropicale.

Cod galben de furtuni și ploi torențiale

Pentru miercuri, meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 12:00 și 23:00.

Sunt vizate zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte, iar izolat pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.

Un nou cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabil joi, între orele 12:00 și 22:00. Sunt vizate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.

Cod galben de caniculă în patru județe

Județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se vor afla sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, de joi, ora 12:00, până vineri, ora 10:00.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 20 și 22 de grade, ceea ce va determina apariția unei nopți tropicale.