Un front atmosferic rece aduce un val de furtuni severe în Europa. Fenomenele meteo extreme se deplasează de la vest spre estul continentului, iar în prezent cele mai afectate sunt statele din vestul Europei.

Val de furtuni severe în Europa. Statele în care grindina a format un strat de până la 15 centimetri - Sursa: Captură foto Facebook/ Landkreis Ludwigslust-Parchim

Meteorologii au emis cod roșu de furtuni în Germania, în timp ce Elveția, Franța și nordul Italiei se află sub cod portocaliu, fiind așteptate vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și intensificări violente ale vântului. În următoarele zile, sistemul frontal va continua să avanseze spre centrul și estul Europei.

În Bucheloh, în districtul Ilm, furtuna a făcut ravagii. Grindina a format un strat de gheață de până la 15 centimetri. În plus, mai mulți copaci au fost doborâți și au izolat localitatea. Alimentarea cu energie electrică a fost, de asemenea, întreruptă.

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Furtuni puternice însoțite de grindină de mărimea unei mingi de tenis au provocat pagube importante în nordul Germaniei. Pompierii au intervenit de sute de ori pentru evacuarea apei din subsoluri și îndepărtarea copacilor doborâți de vânt.

Potrivit poliției germane, cele mai mari pagube au fost raportate în localitatea Heidenau, din districtul Harburg, unde locuitorii spun că furtuna a distrus mașini și a afectat numeroase locuințe.

În nord-estul Germaniei, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, grindina s-a adunat în cantități atât de mari încât a fost îndepărtată cu încărcătoare frontale. Autoritățile au spus că peisajul semăna cu unul de iarnă, după o ninsoare abundentă.

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