Șoferii care nu plătesc amenzile de circulaţie rămân fără permis. Guvernul a aprobat noile norme.

Șoferii care nu își plătesc amenda în cel mult 30 de zile după ce o primesc vor fi înștiințați printr-o somație că mai au la dispoziție 90 de zile să achite această sancțiune. După acest termen, permisul de conducere va fi suspendat automat în funcție de penalizare. O zi pentru fiecare 50 de lei neplătiți.

De exemplu, la o amendă de 500 de lei, perioada de suspendare va fi de 10 zile. Suspendarea începe în a treia zi lucrătoare după expirarea celor 3 luni în care amenda trebuia plătită. Ordonanța a fost adoptată joi de guvern și urmează să intre în vigoare după publicarea în monitorul oficial.

Autoritățile au luat această măsură pentru că anul trecut au avut de recuperat milioane de lei din amenzi neplătite. 6 din 10 români nu își plătiseră datoriile.