Piețele tradiționale din București au intrat în era livrărilor rapide. Agricultorii vând pe platforme, iar cumpărătorii pot comanda dintr-un singur click carne, brânzeturi și legume de la mai multe tarabe deodată, ca la un supermarket online. Marfa ajunge acasă în mai puțin de o oră.

Într-o piață din Sectorul 1 al Capitalei funcționează o tarabă digitală. Comercianţii îşi listează legumele şi fructele pe platformele de livrări, iar curierii le livrează clienţilor.

La comanda asta a luat 5 kg de roșii. Curierul își umple sacoșa și pleacă.

"Am început cu un volum mic de comenzi, cam 10 pe zi. Acum am ajuns la 70-80 pe zi. Le-am câștigat încrederea. Oamenii știu că în perioada asta eu vând niște roșii de Giurgiu, inimă de bou, foarte bune. Am cam 1.000 de abonați recurenți", spune Ioana Ghica, comerciant.

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"Florile sunt din partea noastră. Le mai dau și ceva cadou, o floare, o lăvănțică, un ardei".

Tarabe digitale există în aproape toate marile pieţe din Bucureşti

De la legume și fructe proaspete, de la țărani, până la produse lactate, carne și pește proaspăt, le putem comanda pe toate cu un singur click, într-o comandă, și vor fi livrate dintr-o piață din Sectorul 2 în aproximativ o oră.

Aplicaţiile îi ajută pe comercianți să vândă mai mult, iar pe clienți, să îşi facă piaţa. de la birou. Preţurile sunt, însă, mai mari decât la tarabe, în medie, cu cinci - 10 lei fiindcă vânzătorii trebuie să costurile abonamentelor pentru aplicaţii.

"Putem comanda din aplicație tot din piață, mi se pare ok, e un lucru bun, ca să nu mai venim pe căldură la piață, să ne vină direct acasă", spune un cumpărător.

"Nu am ocazia de fiecare dată să ajung în piață. Au crescut foarte mult costurile de transport, 30% procentul furnizorului", spune alt cumpărător.

De câțiva ani, aplicațiile de specialitate nu mai livrează doar mâncare de la restaurante. Oamenii le folosesc pentru cumpărături rapide zi de zi.

"Un volum al comenzilor aproape triplu fata de anul trecut. Clienții comandă mai ales legume, fructe proaspete, pâine, băuturi răcoritoare", menţionează Alexandra Laeş, reprezentant platforma livrări.

O aplicație a înregistrat creșteri de aproape 200% de la un an la altul în segmentul livrarilor din magazine alimentare și pieţe.