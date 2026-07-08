O porție, două furculițe! E noua rețetă prin care clienții restaurantelor încearcă să-și țină şi pofta și nota de plată în frâu. Mulţi împart felul principal frățește sau taie de pe listă băuturile și aperitivele.

"Asta fac acum. Mănânc ce a rămas de la soţie. Ea la micul dejun nu mănâncă foarte mult şi am zis că n-are rost să luăm 3 porţii şi atunci eu mănânc ce rămâne.", mărturiseşte un bărbat.

Şi asta fac tot mai des cei care ajung la restaurant.

"O limonadă, o cafea, o pizza. Depinde de bănuţii pe care îi avem. O mai împărţim. Luăm două pentru trei. Depinde.", spune o femeie.

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"Se face şi o economie, dar nici nu arunc mâncarea.", adaugă o clientă.

Iar schimbarea asta de gust se vede tot mai limpede in ultima vreme.

"Este şi o rebugetare internă a fiecărei familii. Consumurile personale ne-au dus către o zonă de mai puţini bani la restaurante. O familie cu un copil, aveam două aperitive minim cu două feluri principale, ne uităm astăzi la un aperitiv sau renunţă la aperitiv şi merg către felurile principale. Sunt dăţi în care vedem doar copilul că mănâncă, părinţii doar împart un aperitiv.", explică Dragoş Panait, consultant Horeca.

"Sunt nevoiţi să renunţe fie la un starter, fie la un desert. Poate chiar şi la ceva de băut. Se rezumă la un fel principal, o limonadă, ceva de băut, sau poate chiar împart o pizza.", precizează Steluţa Chiru, manager de restaurant.

Cum clienţii cumpără mai puţin şi impart mâncarea, bonul tot, a scăzut cu 15-20% în ultimele luni, asta şi pe fondul scumpirii mâncării din restaurante. Statistica vorbeşte despre o scumpire de 10% a produselor, faţă de anul trecut.

Iar diferenta ar fi trebuit să fie şi mai mare, spun patronii, ca să acopere toate scumpirile. Numai că mulţi se feresc să mai umble la preţuri, de teama că alungă şi ultimii clienţi rămaşi la masă.

"Restaurantele sunt într-o cumpănă. Este acel matching pe care trebuie să-l găsim între preţurile crescute la materii prime, curent, salarii şi la puterea de cumpărare. Nu putem să ducem acest cost total către clientul final pt că va fi greu de suportat.", adaugă Dragoş Panait.

Pentru a-şi ţine clienţii aproape, multe localuri vin cu promoţii şi câte ceva din partea casei.

"La primire se dă prosecco, mix de măsline cu uleiuri, limoncello şi desert din partea casei. Reduceri cât mai multe, oferte cât mai multe. Şi pe platforme. Încercăm să creăm un confort clientului.", spune Steluţa Chiru.

Reporter: O ieşire cu familia, cât vă costă la restaurant?

Clientă: Pentru 4 persoane, ne-am dus spre 100 de euro. În altă zi, poate să fie undeva la 200-300 de lei.

Încasările hotelurilor şi restaurantelor au scăzut cu aproape 15% în primul trimestru din acest an.