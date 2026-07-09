Locul în care producătorii îşi vând pepenii pe nimic. Fermierii sunt disperaţi

Pepenii de Dăbuleni au ajuns să se vândă de pe câmp cu mai puţin de un leu kilogramul! În ciuda cheltuielilor mari ale producătorilor, pentru a nu rămâne cu marfa pe tarla, aceştia aleg să dea pe lucru de nimic, mai ales că fructele din import reprezintă o competiţie tot mai mare. În pieţele din oraş, însă, lucrurile stau altfel. Preţurile pornesc de la 3 lei şi pot ajunge până la 6 lei kilogramul.

Dacă la început de sezon, pepenii de Dăbuleni se vindeau cu patru lei kilogramul, acum preţul a scăzut dramatic. Motivele? Producţiile mari, importurile din alte ţări şi cererea tot mai scăzută de la un an la altul.

Reporter: Cu cât vindeţi kg?

Cultivator: Cu 0,70 bani. Vânzarea este foarte slabă. Vindem să supravieţuim.

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Fermierii se plâng că au investit foarte mulţi bani în culturile lor şi se tem că nu vor mai recupera mai nimic. Despre profit, nici nu mai este loc de discuţie. "Mulţi dintre noi în curând o să renunţăm.Nu ştiu ce am putea pune în pământ... altfel de culturi".

În timp ce în piaţa angro de Dăbuleni, kilogramul de pepeni se vinde încă de la 0,70 kg, în pieţele din marile oraşe acelaşi kilogram începe de la minim 3 lei. Diferenţa de preţ apare pe lanţul de comercializare prin intermediari.

Clienţii ies însă cei mai câștigați: se bucură de gustul românesc şi scot foarte puţin din buzunare.

Reporter: Cum e pepenele de Dăbuleni?

Clienţi: Sunt foarte buni, sunt foarte buni.

Reporter: E o diferenţă de gust faţă de cei de import?

Clienţi: Da, sigur. Nici nu se compară.

Pentru agricultori, însă, sezonul riscă să se încheie cu pierderi importante. Asta în condițiile în care județul Dolj asigură aproximativ 20% din producția națională de pepeni.