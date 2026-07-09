Numărul adolescenţilor care caută un job de vară a crescut spectaculos anul acesta. Mulţi vor posturi pentru începători în domeniul marketingului sau comunicării, dar nu refuză nici industria ospitalităţii şi un salariu minim pe economie.

La 16 ani, Răzvan este barman într-un local din Craiova. A vrut să vadă cum este să câștige singur bani și să fie independent.

"Ce voi face cu primii bani, în general cred că o să îi cheltuiesc, posibil să mă duc şi pe undeva la o psicină, dar o să pun şi deoparte ca să am la finalul verii, începutul liceului ceva strâns.", spune Răzvan Crăciunescu, tânărul de 16 ani.

Pe litoral, mulţi adolescenţi lucrează în hoteluri, restaurante şi pe plajele private.

Articolul continuă după reclamă

"Vreau să fiu independentă şi să nu îi mai pun pe ai mei la cheltuială şi aşa, să am banul meu. Majoritatea îi strâng, iar ceilalţi îi ţin de buzunar.", explică Maria Ştefancu, elevă de 17 ani.

"Nu am mai vrut să cer bani la părinţi, să trebuiască să le cer constant bani să ies la un suc, am vrut să plătesc singur.", precizează Vlad, elev de 16 ani.

"Cea mai mare parte dintre aceşti elevi sunt cei care sunt implicaţi în programul de învăţământ dual, iar după ce închid stagiul de practică aleg să vină să lucreze pe vară.", explică Laura Pătru, manager hotel.

Cererea adolescenţilor pentru joburi de vară a crescut cu 45% faţă de anul trecut.

"Credem că foarte mulţi tineri vor reuşi să depăşească perioada copilăriei, a iluziilor care ţin de vârsta fragedă şi a lipsei de experienţă şi este un prim pas către o maturitate reală.", spune Nicolae Pricină, sociolog.

"Cel mai mult, adolescenţii caută part-time în domeniul HoReCa - ajutor de bucătar, chelner, osăpătar. Manichiurist caută - am avut şi astfel de solicitări.", menţionează Anca Petcu, consilier ANOFM.

În România, adolescenţii pot lucra începând cu vârsta de 16 ani. Ei au dreptul la maxim 6 ore pe zi şi la o pauză de cel puţin 30 de minute. Mai mult, aceştia nu pot lucra în timpul nopţii şi nu pot lua ore suplimentare.

De asemenea, tinerii sunt interesaţi în timpul vacanţei şi de programe de practică sau de formare profesională în companii, care îi pot ajuta mai târziu la angajare.