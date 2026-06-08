9 iunie, Sfântul Chiril al Alexandriei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 9 iunie, este prăznuit Sfântul Chiril al Alexandriei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Chiril al Alexandriei este prăznuit pe 9 iunie - doxologia.ro

Sfântul Chiril al Alexandriei s-a născut în jurul anului 370. Conform crestinortodox.ro, a fost nepotul Arhiepiscopului Teofil al Alexandriei şi urmaş al acestuia în scaunul episcopal. A fost ales întâistătător al Scaunului Alexandriei pe 18 octombrie 412, la patru zile după moartea unchiului său.

Sfântul Chiril al Alexandriei a combătut învăţătura lui Nestorie, care susţinea că în Hristos există două persoane: una dumnezeiască, a Fiului lui Dumnezeu, născut din veşnicie din Tatăl, şi alta omenească, a lui Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria.

Această învăţătură, contrară Sfintei Scripturi, ducea la concluzia că Maica Domnului nu poate fi numită "Născătoare de Dumnezeu", ci "Născătoare de om".

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Sfântul Chiril al Alexandriei a învăţat că în Hristos sunt două firi, una dumnezeiască şi una omenească, unite într-o singură persoană, cea a Fiului lui Dumnezeu. Şi pentru că aceeaşi persoană, născută din veşnicie din Tatăl, Se naşte ca om din Fecioara Maria, Maica Domnului este "Theotokos", "Născătoare de Dumnezeu".

Sinodul al III lea ecumenic de la Efes, din 431, recunoaşte în mod oficial titlul de "Theotokos" Maicii Domnului. Sfântul Chiril al Alexandriei a trecut la cele veşnice în 444.