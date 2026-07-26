Maia Sandu, reacție după a treia dronă doborată: "Securitatea României e securitatea Republicii Moldova"

După ce o a treia dronă intrată în spaţiul aerian românesc a fost doborâtă, preşedintele Republicii Moldova a reacţionat, condamnând încălcările sistematice ale teritoriului. "Securitatea României este securitatea Republicii Moldova" , afirmă Maia Sandu, potrivit News.ro.

"O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României. Condamnăm încălcările sistematice de către Rusia ale spaţiului aerian al României, spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene. Apreciem profesionalismul şi curajul Forţelor Aeriene Române", a scris Maia Sandu pe X.

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Ea afirmă că "securitatea României este securitatea Republicii Moldova"

"Suntem alături de România", dă asigurări preşedintele Republicii Moldova.

"O a treia dronă intrată în spaţiul aerian al României a fost doborâtă duminică dimineaţă, deasupra Mării Negre", la 12 km de Sulina, fiind pentru a treia zi consecutiv când au loc astfel de incidente.