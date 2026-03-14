România se pregătește să declare situație de criză din cauza carburanţilor în care se pompează aproape zilnic, de la declanşarea războiului în Iran. Azi numărăm deja a opta scumpire în două săptămâni. Ministerul Economiei a propus măsuri urgente: plafonarea prețurilor la pompă și reintroducerea subvenției de 50 de bani pe litru, pentru a oferi un respiro. Decizia finală rămâne însă la Guvern. Criza este adâncită şi de faptul că producţia internă de petrol stagnează, iar jumătate din rezerva strategică de combustibil a României este depozitată în alte state.

Preţul carburanţilor a urcat pentru a opta oară de la începutul acestei luni. De dimineaţă, benzina se vindea la pompă cu preţuri între 8 lei şi 49 de bani şi 8 lei şi 70 de bani. În timp ce motorina pleca de la 8 lei şi 97 de bani şi ajungea la 9 lei şi 15 bani. În medie, preţurile au urcat cu nouă bani faţă de ziua precedentă. "Am făcut plinul. Nu prea e în regulă. Creşterile sunt de proporţii, deja. Dar trebuie să circulăm, nu avem încotro", spune un şofer.

Ministerul Economiei propune declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului

În preţuri se tot pompează în contextul în care războiul din Iran a blocat o bună parte din exporturile de ţiţei. Iar criza e departe de un deznodământ care să ne liniştească. "Deja, impactul pe infrastructura energetică în Orientul Mijlociu este unul destul de puternic. Va dura! Cel puţin câteva săptămâni, luni, de acum încolo dacă nu şi mai mult. Nu ne vom mai întoarce prea curând la baril sub 60 de dolari, cum aveam până de curând", a declarat Corina Murafa, consultant în domeniul energiei.

Pentru a mai calma criza carburanţilor, Ministerul Economiei propune declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire. Măsura va permite limitarea preţurilor la pompă. Astfel, benzina standard nu va putea trece de maxim 8 lei şi 41 de bani, în timp ce motorina standard va costa 8 lei şi 86 de bani. Atenţie, nu vorbim de o plafonare clasică, aceste praguri pot fi ajustate lunar. Planul prevede şi o schemă de ajutor, similară cu cea adoptată în 2022, după invadarea Ucrainei. Adică o reducere cu 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil cumpărat la pompă. Pentru transportatori, subvenţia va fi de 1 leu pe litru. Iar agricultorii vor fi scutiţi de acciza la combustibil. Planul ia în calcul şi repornirea în luna aprilie a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, închisă în prezent din cauza sancţiunilor americane impuse Moscovei. Rafinăria va folosi însă doar ţiţei provenit din afara Rusiei.

Câte dintre aceste măsuri vor fi adoptate, rămâne de văzut. "Lucrăm pe mai multe scenarii, care pot să fie luate fie total, fie doar unul din cele pe care le-am pus pe masa Guvernului în funcţie de necesităţi şi în funcţie de cât de gravă va putea să fie situaţia sau nu. Eu sper să nu ajungem în acea situaţie", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Plafonările şi revenirea la subvenţia de 50 de bani stârnesc păreri împărţite printre şoferi. Analiştii economici nu sunt convinşi că plafonarea e colacul de salvare. Spun că sunt şi alte metode de a ţine preţul jos.

"De exemplu limitarea ratelor de profit pentru operatorii economici care distribuie carburanţi, distribuie combustibil, pentru că sunt şi multe elemente speculative în aceste preţuri", a declarat Adrian Benţa, consultant fiscal. În plină criză a carburanţilor, producţia de petrol în România frânează. Două rafinării din trei sunt deja închise pentru revizie. Iar aproape jumătate din rezerva strategică de combustibili, care ar trebui să asigure 90 de zile de consum, este stocată în străinătate. Probleme sunt şi în Europa, unde directorii marilor companii petroliere nu garantează că pot asigura cererea. "Trebuie să renunţăm la condus două zile pe săptămână ca să facem faţă crizei", a avertizat directorul OMV, Alfred Stern.

