Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a prezentat o serie de propuneri pentru a atenua efectele negative asupra pieţelor petroliere declanşate de războiul din Orientul Mijlociu.

Astfel, Ministerul Energiei propune un OUG pentru declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, diminuarea taxelor sau a accizelor pentru carburanţi, implementarea unor scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţurilor sau repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil Petrotel din Ploieşti.

Ministerul Energiei propune un fel de plafonare

Ministerul Energiei doreşte "stabilirea unor masuri de protecție a populației și a economiei prin instituirea unui preț maximal de vânzare al produselor petroliere - referinta prețul maximal de vânzare al produselor petroliere este echivalent cu media prețurilor carburanților standard comunicată de Consiliul Concurenței pentru data de 12 martie 2026. Prețul maximal de vânzare al produselor petroliere (benzină standard 8,41 lei per litru, respectiv motorină standard 8,86 lei per litru) poate fi actualizat lunar prin Hotărâre de Guvern", se arată în document.

Ministerul Energiei propune, printre altele, un fel de plafonare: preț maxim de vânzare pentru benzină și motorină, calculat pe baza mediei prețurilor din 12 martie 2026, raportată de Consiliul Concurenței. De asemenea, Ministerul Energiei propune măsuri şi pentru fermieri şi transportatori. "Se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării schemei până la data de 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicare unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026", se mai arată în document.

Potrivit datelor din piață, motorina standard se vinde acum între 8,79 și 9,05 lei pe litru, iar în unele stații OMV Petrom prețul a depășit deja 9 lei/litru. În București, motorina ajunge la 9,01 - 9,05 lei/l în stațiile OMV. Și benzina s-a scumpit. Benzina standard costă între 8,31 și 8,60 lei pe litru, depășind pragul de 8,5 lei/litru în multe stații din Capitală. În benzinăriile premium OMV, prețul ajunge chiar la 8,60 lei/litru.

Motorina ar putea ajunge la 10 lei/l până la finalul lunii martie

Preţul motorinei a depăşit pragul de 9 lei pe litru şi ar putea ajunge la aproximativ 10 lei/litru până la sfârşitul lunii martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu şi al deficitului structural de motorină din Europa, potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă.

"România intră într-o nouă etapă a scumpirii carburanţilor, iar semnalul de alarmă vine din zona cea mai sensibilă a economiei: motorina. Pragul psihologic de 9 lei pe litru a fost deja depăşit, iar dinamica pieţei arată că nivelul de 10 lei nu mai este o ipoteză exagerată, ci un scenariu posibil în perioada imediat următoare. Creşterea accelerată a motorinei nu este întâmplătoare. Ea reflectă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu şi impactul conflictului din jurul Iranului asupra pieţelor energetice globale. Când apar astfel de crize, primul combustibil care reacţionează este motorina", explică Dumitru Chisăliţă. Potrivit acestuia, Europa, inclusiv România, are un deficit structural de motorină şi depinde mai mult de importuri pentru acest produs decât pentru benzină.

