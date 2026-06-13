Câți bani au cheltuit turiștii străini în România. Doar americanii au lăsat peste jumătate de miliard de euro

Turiştii străini au prins gustul excursiilor în România. În ultimii zece ani am întregistrat cel mai rapid ritm de creştere dintre toate statele Uniunii Europene, în ceea ce priveşte cheltuielile străinilor la noi în ţară.

Turiștii străini au cheltuit în România peste 5 miliarde de euro anul trecut. România a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.

Turiștii din SUA, Marea Britanie, Germania si Italia au avut cea mai mare contribuție la cheltuieli în România. Împreună, aceștia au cheltuit aproape 2 miliarde de euro, adică aproximativ 40% din total. Pentru prima dată în 2025, turiștii americani au fost cei mai mari cheltuitori, cu 554 de milioane de euro, ușor peste turiștii germani, care au cheltuit 546 de milioane de euro, și cei britanici, cu 518 milioane de euro.

Turiștii italieni s-au apropiat de același nivel, cu 463 de milioane de euro. Nivelul este de aproape 3 ori mai mare decât în 2016, ceea ce înseamnă o creștere medie de aproape 12 procente în ultimul deceniu.