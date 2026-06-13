Se apropie sezonul de recoltare a zmeurei, supranumită "aurul roșu", iar producătorii din vestul Serbiei se confruntă cu o problemă tot mai gravă: lipsa forței de muncă. Deși oferă salarii atractive, cazare gratuită și trei mese pe zi, fermierii spun că găsesc din ce în ce mai greu oameni dispuși să lucreze în plantații, potrivit presei locale .

Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină - Shutterstock

Recoltarea este așteptată să înceapă în jurul datei de 20 iunie, iar pe rețelele sociale au apărut deja zeci de anunțuri prin care se caută culegători. Cele mai multe oferte vin din zonele Ivanjica, Arilje, Lucani, Guca, Cacak, Kosjeric și Uzice, regiuni cunoscute pentru producția de zmeură.

Majoritatea fermierilor oferă salarii de până la 6.000 de dinari pe zi (aproximativ 250 de lei sau 51 de euro), plus cazare și trei mese zilnic. O altă variantă de plată este de 120 de dinari pentru fiecare kilogram recoltat, adică 1 euro per kg.

Se caută doar câțiva oameni, dar nici aceia nu se găsesc

Articolul continuă după reclamă

Un anunț tipic publicat de un producător din apropierea localității Guca arată cât de atractive sunt condițiile oferite. "Avem nevoie de doi muncitori pentru culesul zmeurei. Salariul poate ajunge între 5.000 și 8.000 de dinari pe zi (între 43 şi 68 de euro pe zi). Oferim cazare, mese și condiții foarte bune de muncă. Plantația este chiar lângă casă, iar fructele sunt mari și se culeg ușor". În timp ce producătorii mici se chinuie să găsească o mână de muncitori, marile ferme și-au format deja echipe stabile de sezonieri.

"Nu găsesc nici măcar șofer pe tractor"

Fermierii spun însă că, în ciuda condițiilor bune, foarte puțini dintre cei care îi contactează sunt cu adevărat interesați de muncă. "Răspunsul este extrem de slab. Nu reușesc să găsesc nici măcar un șofer pe tractor pentru transportul fructelor către depozit. În trecut lucram cu oameni din Kraljevo, Priboj, Prijepolje și Nova Varoš, dar mulți și-au găsit alte locuri de muncă sau și-au înființat propriile plantații", spune Ivana Petrović, producătoare din zona Arilje.

Femeia oferă 6.000 de dinari pe zi, adică 51 de euro, cazare și trei mese, însă se teme că ar putea pierde aproximativ o tonă de zmeură, evaluată la circa 500 de dinari pe kilogram (4,3 euro/kg). "Recolta este foarte bună. Chiar și un culegător obișnuit poate strânge zilnic aproximativ 50 de kilograme. Problema este că nu mai găsim oameni care să vrea să muncească", explică aceasta.

Muncitorii cu experienţă, tot mai greu de găsit

Cu o problemă similară se confruntă şi Mićo Luković, un producător din Ivanjica. "Doar 10-20% dintre cei care mă sună au experiență în culesul zmeurei. Restul întreabă în primul rând despre bani. Nimeni nu vrea să audă de un salariu sub 6.000 de dinari pe zi. Eu ofer între 5.000 și 6.000 de dinari, cu 1.000 mai mult decât anul trecut", spune fermierul.

În Serbia, din 2019, angajatorii sunt obligați să înregistreze online muncitorii sezonieri. Aceștia beneficiază astfel de asigurare medicală pentru accidente de muncă și contribuții la sistemul de pensii și invaliditate. Un lucrător sezonier poate fi angajat maximum 180 de zile într-un an calendaristic.