TAROM şi Etihad Airways au încheiat un acord comercial de tip codeshare care conectează pasagerii operatorului aerian din România cu reţeaua globală de destinaţii Etihad Airways, prin hub-ul Abu Dhabi.

Acord între TAROM şi Etihad Airways: Rute directe spre Asia, Africa și Australia prin Abu Dhabi - Shutterstock

Acordul a fost semnat în cadrul Adunării Generale Anuale a IATA, desfăşurată la Rio de Janeiro în Brazilia, a anunţat operatorul aerian naţional, printr-un comunicat. Biletele vor fi puse în vânzare din luna iulie, pentru călătorii care vor avea loc din 17 decembrie 2026. Conexiunile vor fi asigurate cu patru frecvenţe pe săptămână.

Noua colaborare consolidează conectivitatea destinaţiilor operate de TAROM, atât din România (Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Oradea, Baia Mare, Suceava, Timişoara), cât şi din Europa (Belgrad, Budapesta, Chişinău, Sofia), cu cele operate Etihad Airways, prin hub-urile Bucureşti şi Abu Dhabi.

Pentru călătorii din România, parteneriatul deschide o nouă legătură directă către Abu Dhabi, oraş ce găzduieşte Marea Moschee Sheikh Zayed, muzeele de renume din Districtul Cultural Saadiyat, precum şi plajele şi staţiunile exclusiviste de la Golful Arab. Din capitala Emiratelor Arabe Unite, pasagerii îşi pot continua călătoria cu reţeaua Etihad către destinaţii de top din Orientul Mijlociu, Africa, Asia şi Australia.

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"Semnarea acordului de codeshare cu Etihad Airways marchează o etapă importantă în consolidarea rolului TAROM de conectare a României la marile reţele internaţionale de transport aerian. Pentru pasagerii noştri, acest parteneriat înseamnă acces mai facil către destinaţii intercontinentale şi o experienţă de călătorie construită în jurul predictibilităţii, al confortului şi al continuităţii pe întregul itinerar. Continuăm să dezvoltăm parteneriate comerciale relevante, prin care România este mai bine conectată la pieţe, la oraşe şi la regiuni importante la nivel global ce susţin dezvoltarea relaţiilor economice şi culturale", a declarat Bogdan Costaş, directorul general al TAROM, citat în comunicatul companiei.

Călătorii operatorului aerian românesc vor beneficia de emiterea unui singur bilet pentru întregul itinerar; check-in până la destinaţia finală, transfer automat al bagajelor şi conexiuni coordonate prin hub-ul Abu Dhabi.

"Parteneriatul cu TAROM oferă companiei Etihad o ancorare strategică în Europa de Est, prin intermediul unui operator naţional cu o istorie de peste şapte decenii în aviaţia europeană şi o reţea consolidată ce acoperă întreaga ţară. Lansarea acestui parteneriat înaintea zborurilor noastre directe către Bucureşti ne permite să intrăm pe o piaţă cu o creştere rapidă, beneficiind de o acoperire semnificativă încă din prima zi", a declarat Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer în cadrul Etihad.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 14 aeronave şi are în portofoliul său peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi codeshare. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Etihad Airways, compania aeriană naţională a Emiratelor Arabe Unite, a fost înfiinţată în 2003 şi s-a impus rapid ca una dintre principalele companii aeriene din lume. Cu sediul în Abu Dhabi, Etihad operează zboruri de pasageri şi cargo către destinaţii din Orientul Mijlociu, Africa, Europa, Asia, Australia şi America de Nord.