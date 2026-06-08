ANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de lei

ANAF vinde un apartament cu 3 camere, de 100 de metri pătraţi, în Bucureşti, cu 808.000 de lei. Locuinţa are peste 100 mp şi se află într-un bloc construit în 2009.

ANAF scoate la licitaţie un apartament cu trei camere din Bucureşti, la un preţ de pornire de 808.751 de lei. Locuinţa, aflată în Sectorul 2 al Capitalei, este la a doua licitaţie şi are un preţ redus cu 5% faţă de valoarea iniţială de evaluare, care era de 851.317 lei.

Apartamentul este situat pe strada Ziduri Între Vii nr. 19 şi are o suprafaţă utilă de 85,86 metri pătraţi, iar suprafaţa totală ajunge la 106,02 metri pătraţi. Imobilul este decomandat, are trei camere, două băi, balcon, bucătărie separată şi pivniţă.

Locuinţa se află la etajul 10 al unui bloc cu 10 niveluri, construit în anul 2009. Potrivit anunţului de vânzare, clădirea este realizată din beton armat, iar apartamentul este în stare bună.

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Licitaţia este organizată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi este valabilă până pe 21 iunie 2026. Cei care vor să participe trebuie să achite o taxă de participare de 80.875 de lei.

Proprietatea este scutită de TVA şi este înscrisă în Cartea Funciară. În anunţul de vânzare sunt menţionate ca avantaje accesul rutier, apropierea de mijloace de transport în comun şi de zone comerciale.