Un apartament cu trei camere din Sectorul 5 al Capitalei a fost scos la licitație la un preț de pornire de 119.763 de lei, echivalentul a aproximativ 22.800 euro, cu 50% mai mic față de valoarea de evaluare. Locuința se află la parterul unui bloc construit în 1970 și are o suprafață utilă de aproximativ 36 de metri pătrați.

Apartament cu 3 camere în București, scos de ANAF la licitație pentru 22.800 de euro. Ce suprafață are - ANAF

Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice scoate la licitație un apartament situat în București, pe strada Valdemar Lăscărescu. Este vorba despre o locuință cu trei camere, aflată la parterul unui bloc de apartamente.

Potrivit anunțului de licitație, apartamentul are o suprafață utilă de 36,12 metri pătrați, o baie și a fost finalizat în anul 1970. Proprietatea nu beneficiază de loc de parcare, iar în documentație este menționat și un teren aferent de aproximativ 9,51 metri pătrați.

Apartamentul, scos la jumătate din valoarea de evaluare

Prețul de pornire al licitației este de 119.763 de lei, în condițiile în care proprietatea a fost evaluată la 239.526 de lei. Anunțul indică o reducere de 50%, aceasta fiind licitația cu numărul trei pentru proprietate. Cei care vor să participe trebuie să achite o taxă de participare de 11.976,30 lei. Licitația se desfășoară în perioada 4 septembrie 2026, ora 09:00 – 14 septembrie 2026, ora 09:00.