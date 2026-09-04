Trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri, pe DEX 12. Accidentul s-a produs în apropierea localităţii Priseaca din judeţul Olt.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în acest eveniment petrecut pe DEX 12, la kilometrul 65, a fost vorba despre o coliziune între un ansamblu rutier şi o autoutilitară. În urma accidentului, trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte trei au avut nevoie de îngirijiri medicale. Două dintre acestea au fost transportate la spital.

Înainte de producerea accidentului, autotrenul ar fi suferit o defecțiune tehnică, după explozia unei anvelope. Vehiculul a trecut de parcarea aflată la kilometrul 67, unde ar fi putut opri în condiții de siguranță pentru verificări și eventuale intervenții tehnice.

Șoferul și-a continuat însă deplasarea aproximativ un kilometru, după care autotrenul a fost oprit pe acostament, ocupând parțial banda 1.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"În urma accidentului trei persoane au decedat şi alte trei necesită îngrijiri medicale", arată sursa citată.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre municipiul Craiova şi se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 18:00.