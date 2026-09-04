Pentru oamenii ocupați, mesele se transformă adesea în gustări rapide, în locul unei alimentații echilibrate. Nutriționiștii avertizează însă că, pe termen lung, aceste obiceiuri pot avea consecințe asupra sănătății. Despre greșelile alimentare pe care le facem atunci când nu avem timp și despre riscurile acestora ne explică, invitatul Observator 16, Oana Merchea, medic dietetician și nutriționist.

Prezentator: Gustările astea noi nu le mâncăm ca ne este foame, ci pentru că suntem stresați, că avem senzația că poate recuperăm așa prânzul și cina. Mai mâncăm uneori de plictiseală sau din lipsă de ocupație, în fața televizorului. Cum e?

Invitat: Se întâmplă de multe ori să mâncăm din lipsă de educație și să nu realizăm că luăm acele gustări. Mulți pacienți, când îi întreb la finalul zilei, nu o să îți spună despre acele gustări luate în grabă... Poate nuci, bomboane cu ciocolată, pe care le-ai luat când ai trecut pe lângă biroul colegului. Acelea au calorii, iar la finalul zilei aportul caloric din gustări este mai mare decât cel luat în timpul meselor.

Prezentator: Nouă ne trebuiesc 1.500 de calorii doar ca să trăim. Undeva în jur de 1.200-1.300. În funcție de câtă activitate faci.

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Invitat: Da, necesarul caloric se calculează pentru fiecare individ în parte. Trebuie un calcul personalizat și se calculează în funcție de sex, de patologii și în funcție de mișcarea pe care o facem zilnic. Gustările sunt recomandate, dar trebuie să fim conștienți de ele, pentru că, dacă le mâncăm non-stop, chiar dacă este un aliment sănătos, nu înseamnă că nu are calorii. Aș pune accentul și în cazul dulciurilor "no sugar". Lumea are impresia că, dacă un produs nu are zahăr, poate mânca o cantitate nelimitată, dar fără zahăr nu înseamnă fără calorii.

Prezentator: Trăim vremuri agitate și aglomerate, iar cei care lucrează în diferite domenii și lucrează peste 10 ore, 12 ore, nu au timp să gătească sau să ia cu ei mâncare sănătoasă. Dar, în teorie, știm cu toții că trebuie să avem proteine, fibre, carbohidrați, poate mai introducem câte o gustare. Ce faci când nu ai timp și când îți este foame, când corpul poate îți cere mai mult aport nutrițional?

Invitat: Sănătatea trebuie să fie o prioritate, este recomandat să ne găsim timp. Dacă nu facem asta acum, la un moment dat va trebui să ne facem timp pentru boala noastră. Ca să răspund la întrebarea ta, mi-aș îndrepta atenția către lucrurile simple pe care le găsim peste tot: orice restaurant are un grill cu salată sau cu o salată asortată, legume. Dacă vrem să mâncăm sănătos, putem să ne îndreptăm atenția spre lucrurile sănătoase. Pentru micul dejun, decât să mâncăm un covrig pentru care stăm la coadă 5 minute, mai bine fierbem un ou acasă și este mult mai sănătos și mult mai ok din punct de vedere caloric. Dacă discutăm de gustări pentru care nu avem timp să le luăm într-un mod sănătos, mi-aș îndrepta atenția către un iaurt grecesc, un chefir, spre proteină, spre fructe și legume. Fructele au zahăr natural, asta înseamnă că ne înlocuiesc și partea de dulce.

Prezentator: Tu câte gustări recomanzi? Câte mănânci tu personal pe zi?

Invitat: Eu mănânc în jur de două gustări pe zi, dar această recomandare este particulară. Fiecare persoană în parte are nevoie de un număr de gustări. Putem să nu avem gustări și să avem trei mese principale, nu este absolut nicio problemă, nu este greșit. Nu recomand să sărim mesele principale. Trei trebuie să fie, dar fiecare dintre noi este diferit.

Prezentator: Adică, decât să ciugulim, mai bine ne rezervăm 10-15 minute să mâncăm...

Invitat: Mult mai bine. Și aceasta este o greșeală pe care o fac pacienții. Nu se așază la masă. Mâncatul în fața calculatorului nu este ok. Trebuie să ne așezăm la masă, să dăm impresia creierului nostru că mâncăm, să conștientizeze. Senzația de sațietate apare mult mai rapid și digestia este normală. Creierul și stomacul încep să secrete sucuri gastrice care ne ajută la digestie.