Meloni a reușit imposibilul în Italia: Are cel mai longeviv guvern. Cum a rezistat aproape 4 ani la putere

Zi istorică pentru Giorgia Meloni. Prim-ministra Italiei bifează azi cel mai longeviv guvern al ţării de după al Doilea Război Mondial. Într-o țară cunoscută pentru crize politice frecvente și destrămări de coaliții, Meloni a depăşit recordul stabilit de Silvio Berlusconi în 2005, de 1412 zile în funcţie. A fost felicitată inclusiv de preşedintele Nicuşor Dan.

Coaliția de dreapta a lui Meloni, care a preluat funcția în octombrie 2022, a depășit așteptările scepticilor și a devenit cel mai longeviv guvern al Italiei de după al Doilea Război Mondial. A ajuns la 1.413 zile la guvernare, cu o zi mai mult decât al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi de la începutul anilor 2000 și la șapte săptămâni distanță de pragul de patru ani.

"Să ai un guvern care rămâne stabil timp de patru ani în Italia este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum", a declarat cu mândrie Ylenja Lucaselli, deputată în partidul Frații Italiei, condus de Meloni. Momentul este sărbătorit cu fast vineri seara, la Bari, unde este organizat un miting.

Pentru Italia este un rar moment de stabilitate politică, ținând cont că a avut 68 de guverne în ultimii 80 de ani, aproximativ unul pe an.

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Reușita iese în evidență și pe scena politică europeană. Contrastează puternic cu situația din țări precum Marea Britanie, care se află deja la al patrulea prim-ministru de când Meloni a preluat funcția, explică Financial Times.

Cum a reușit Meloni să rămână aproape patru ani la putere

În vârstă de 49 de ani, Meloni și-a început cariera politică în adolescență, ca activistă a Mișcării Sociale Italiene, formațiune neofascistă fondată de foști susținători ai dictatorului Benito Mussolini.

Momentul de glorie vine după o serie de lovituri amare, precum cearta cu președintele Donald Trump, cu care Meloni avusese până recent o relație apropiată. În plus, o așteaptă o bătălie dificilă în alegerile de anul viitor.

"Stabilitatea nu este un record cu care să ne lăudăm, ci condiția care permite unei națiuni să planifice, să decidă, să-și respecte angajamentele și să impună respect. Rezultatele există, dar știm foarte bine câte lucruri mai sunt încă de făcut", a scris Meloni într-o postare pe rețelele sociale, vineri dimineață.

Opoziția spune însă că entuziasmul din jurul recordului de longevitate maschează lipsa de progres în rezolvarea vechilor probleme ale economiei, inclusiv costurile ridicate ale energiei și productivitatea scăzută.

Italia este una dintre economiile cu cea mai slabă creștere din Europa, în pofida unei infuzii de aproape 200 de miliarde de euro, fonduri PNRR. Creșterea PIB-ului a fost sub 1%, în coborâre, în ultimii trei ani.

Pentru acest an, creșterea economică este estimată între 0,5% și 0,8%, în timp ce ponderea datoriei publice în PIB a crescut de la 134% la 138%.

Cu toate acestea, Meloni și cercul său de la guvernare nu s-au arătat prea interesați să susțină reforme structurale care să stimuleze economia.

Coaliția de guvernare și-a consumat o mare parte din energie pe legi privind securitatea, cum ar fi introducerea unor noi infracțiuni și înăsprirea pedepselor.

Meloni a suferit o altă înfrângere politică în martie, când italienii au respins, prin referendum național, reforma justiției susținută de ea.

"A reușit să fie stabilă pentru că nu a făcut nimic"

"A reușit să fie stabilă pentru că nu a făcut nimic. Nu a deranjat niciun interes bine înrădăcinat și nu a perturbat echilibrul normal. Acești patru ani, care ar fi putut fi folosiți bine, au fost complet irosiți", a acuzat Lia Quartapelle, deputată din partea Partidului Democrat, aflat în opoziție.

Totuși, Meloni s-a dovedit a fi mult mai pragmatică decât estimau unii. Cea mai mare realizare a ei a fost faptul că a ghidat Italia printr-o perioadă de turbulențe geopolitice, a construit o relație de lucru eficientă cu Bruxelles-ul, a respectat o disciplină fiscală strictă și a sprijinit Ucraina, a apreciat Giovanni Orsina, șeful departamentului de științe politice al Universității Luiss din Roma. "A ținut barca pe linia de plutire", susține el.

Deși a adoptat măsuri dure pentru a opri migranții ilegali să traverseze Mediterana spre Italia, precum reţinerea navelor de salvare ale ONG-urilor și construirea unor centre de detenție în Albania, guvernul său s-a văzut nevoit să mărească numărul de permise pentru muncitorii străini legali, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă.

Când a ajuns la putere, investitorii erau îngrijorați de trecutul său populist. A petrecut mulți ani în opoziție, criticând Bruxelles-ul și elitele financiare globale. Dar, pe măsură ce a dovedit că este prudentă, ratingurile de țară ale Italiei au fost îmbunătățite.

"Este recunoscut pe scară largă că acest guvern a fost foarte prudent pe partea fiscală. Au trecut prin două crize energetice diferite și au gestionat destul de bine situația fiscală", a comentat Filippo Taddei, economist-șef la Goldman Sachs.

"Meloni a transformat Italia într-un fel de reper al stabilității politice. Piața a apreciat felul în care și-au făcut treaba", a apreciat și Rohan Khanna, analist la Barclays.

Italienii obișnuiți sunt mai puțin entuziasmați

Italia are mai mulți oameni angajați decât înainte, dar sub media europeană. În plus, salariile reale erau, la începutul acestui an, cu aproximativ 6,1% mai mici decât la începutul lui 2021, potrivit OCDE.

Cu toate acestea, sociologii spun că nivelul de popularitate al lui Meloni a rămas relativ stabil în ultimul an. O ajută abilitățile sale puternice de comunicare și percepția că este autentică, dar și așteptările scăzute ale italienilor de la cei care-i conduc.

"Când îi întrebăm pe italieni despre situația economică, sănătate sau securitate, cei mai mulți sunt nemulțumiți, dar nu dau vina pe guvern pentru asta", a declarat Rado Fonda, director de cercetare al agenției italiene de sondare SWG.

Poziția lui Meloni este consolidată și de slăbiciunea și lipsa de popularitate a rivalilor săi de centru-stânga, marcați de conflicte interne, a explicat şi sociologul Lorenzo Pregliasco.

Mesaj de felicitare de la Nicuşor Dan

"Felicitări, Giorgia Meloni, pentru faptul că Guvernul condus de dumneavoastră a devenit azi cel mai longeviv din istoria Italiei. Este o bornă care subliniază continuitatea instituţională care dă politicilor publice orizontul necesar pentru a avea efecte", a transmis preşedintele Nicuşor Dn pe platforma X.

În mesajul său, Nicuşor Dan a evidenţiat şi relaţiile strânse dintre România şi Italia, precum şi importanţa comunităţii româneşti din această ţară.

"România şi Italia sunt legate de un Parteneriat Strategic cu fundaţii puternice. Peste un milion de români trăiesc şi lucrează în Italia, cea mai mare diasporă din acest stat, iar economiile noastre au legături strânse. Italia este al doilea cel mai mare partener comercial al României şi sursa principală a companiilor cu capital străin de aici. Marcăm aceste legături prin Anul Cultural România-Italia", a mai scris şeful statului.

Preşedintele a menţionat, totodată, proiectele comune ale celor două state. "Aştept cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună, să co-prezidăm (grupul - n.r.) Prietenii Coeziunii în cadrul negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, format în care Italia şi România susţin cauza comună a unui buget ambiţios al UE, cu resurse adecvate pentru Coeziune şi Agricultură, şi să fim alături pentru securitatea de pe Flancul estic al NATO şi din Marea Neagră", a adăugat Nicuşor Dan.