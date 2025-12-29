Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Aproximativ un milion de români care contribuie la Pilonul 3 au în conturi cu 31% mai mult faţă de 2024

Cei aproape un milion de români care contribuie la Pilonul 3 au în conturi peste 7 miliarde de lei, cu 31% mai mult față de anul trecut. Creșterea vine atât din randamente mai bune, cât și din contribuţii mai mari. Controversata lege care limitează retragerea banilor nu i-a descurajat pe oameni să economisească suplimentar pentru pensie.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 19:51

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creștere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași data a anului anterior, conform unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

"Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se menționează în raportul citat de Agerpres.

Conform sursei citate, valoarea contribuțiilor virate în luna noiembrie a fost de 79 milioane lei, în timp ce contribuția medie a fost 164 lei.

Articolul continuă după reclamă

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,51 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 1,92 miliarde de lei (26,9%). Obligațiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 242,06 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 984.484 de participanți în luna noiembrie 2025.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pensii private contributii pilonul 3 lege bani economie
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri economice » Aproximativ un milion de români care contribuie la Pilonul 3 au în conturi cu 31% mai mult faţă de 2024