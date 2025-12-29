Cei aproape un milion de români care contribuie la Pilonul 3 au în conturi peste 7 miliarde de lei, cu 31% mai mult față de anul trecut. Creșterea vine atât din randamente mai bune, cât și din contribuţii mai mari. Controversata lege care limitează retragerea banilor nu i-a descurajat pe oameni să economisească suplimentar pentru pensie.

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creștere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași data a anului anterior, conform unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

"Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se menționează în raportul citat de Agerpres.

Conform sursei citate, valoarea contribuțiilor virate în luna noiembrie a fost de 79 milioane lei, în timp ce contribuția medie a fost 164 lei.

Articolul continuă după reclamă

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,51 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 1,92 miliarde de lei (26,9%). Obligațiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 242,06 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 984.484 de participanți în luna noiembrie 2025.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰