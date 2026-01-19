Peste 1 milion de români au economisit prin Pilonul III în 2025. Randament record de 19,6%

În 2025, Pilonul III al pensiilor private facultative a atins un nou prag important, cu un milion de participanți, peste 100.000 de plăți efectuate și un randament record de 19,6%, cel mai ridicat de la lansarea sistemului, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Paradoxal, în ciuda controversatei legi de plată a pensiilor private, numărul participanţilor a tot crescut.

Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, respectiv de 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de finele lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Pilonul III a atins recorduri în 2025

Potrivit sursei citate, un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. Astfel, la finele anului 2025 numărul total de români înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la un milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populaţiei în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În cursul anului 2025, aceştia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuţii în valoare totală de circa 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, de asemenea, înregistrându-se o valoare record pentru sistem.