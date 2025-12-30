Antena Meniu Search
Un român a reușit să strângă o adevărată avere în Pilonul II de pensii: peste 3 milioane de lei. Este cea mai mare sumă acumulată în acest sistem, în condițiile în care valoarea medie a unui cont este de 133 de ori mai mică. 

de Lucia Cujbă

la 30.12.2025 , 19:46
Peste 8 milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii. Jumătate dintre ei, lună de lună, restul, când și când. Împreună, au strâns aproape 200 de miliarde de lei. În medie, fiecare pune deoparte, lunar, cam 400 de lei pentru bătrânețe. Sunt bani opriți automat din salariu și virați către Pilonul II.

Statisticile ASF arată discrepanţe mari între participanţi. Valoarea medie a unui cont a ajuns la aproximativ 22.000 de lei, cu aproape 20% mai mult față de anul trecut. Creșterea vine din salarii mai mari, contribuții mai ridicate și investiții profitabile ale administratorilor.

Chiar dacă media trece de 22.000 de lei, un român din cinci are în cont sub 1.700 de lei, nivel specific celor care au contribuit pe perioade scurte sau cu întreruperi frecvente. Există şi conturi de ordinul milioanelor, adunate în ani de muncă bine plătită.

Cel mai mare cont din sistem a ajuns la 3,2 milioane de lei. Asta înseamnă că norocosul român are un salariu brut de circa 50.000 de euro şi contribuie cel mai probabil de 17 ani, de când a fost înfiinţat pilonul 2.

Dacă vreți să aflați câți bani aveți strânși la pensia Pilon II, intrați pe site-ul ASF, la secțiunea "Află la ce fond de pensii ești". Aflați fondul, vă faceți cont pe site-ul administratorului și puteți verifica oricând sumele strânse și plata contribuțiilor.

