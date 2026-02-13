Curs BNR, 13 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2964 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0943 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8511 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5813 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 686,0026 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

