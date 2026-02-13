Preţul aurului, 13 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,5 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 686,0026 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,2964 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0943 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8511 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5813 lei româneşti.

