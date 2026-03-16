Impozite calculate şi recalculate. După ce la începutul anului proprietarii de locuinţe vechi s-au trezit cu taxe dublate sau triplate, guvernanţii s-au răzgândit. Reducerile se aplică din nou, dar nu mai sunt la fel de mari ca înainte. Unele primării au modificat deja deciziile de impozitare. Românii care au plătit taxe mai mari, iar acum beneficiază de facilităţi, pot cere banii înapoi.

Au început deja să vină impozitele recalculate pentru românii care stau în clădiri mai vechi de 50 de ani.

Concret, dacă apartamentul are o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani, impozitul scade cu 15%. Dacă locuinţa are peste 100 de ani - reducerea este de 25%.

"Ordonanţa menţionează că aceste diminuări de bază impozabilă se aplică pe tot anul fiscal", a explicat Iulian Ilie, directorul DGITL Sector 3.

Ce se întâmplă cu banii deja plătiţi

Cei care au trecut deja pe la direcţia de taxe şi impozite sau au plătit dările pe ghişeul.ro au două variante.

"În momentul acesta vor apărea cu o plată în plus, ca urmare a diminuării bazei impozabile. O plată în plus care poate fi restituită la solicitarea contribuabilului sau banii pot rămâne în contul persoanelor respective, urmând să diminueze obligaţia de plată de la anul", a mai precizat Iulian Ilie.

Pentru o locuinţă de 100 de metri pătraţi din sectorul 1 al Capitalei, mai veche de 100 de ani, impozitul anual ajungea la 696 de lei. După modificarea anunţată de Guvern impozitul scade cu 174 de lei. Iar dacă vechimea casei este între 50 şi 100 de ani, impozitul scade cu 104 lei.

Reduceri pentru locuinţele vechi au fost şi până acum.

Oamenii încearcă să-şi recupereze banii plătiţi în plus

"Pe mine ce mă deranjează este "răzgândeala". În momentul în care s-a luat măsura de anul trecut toţi au fost la masă. După care au început discuţiile între cei care au fost la masă şi a apărut această soluţie de compromis. Nu cred că se justifică reduceri, ar trebui un tratament unitar la impozitele locale, care să ţină cont de suprafaţă şi de un cost mediu de înlocuire", a subliniat Gabriel Biriş, consultant fiscal.

Proprietar: Am unul vechi, peste 50 de ani şi unul care e nou.

Reporter: Fără aceste reduceri, cât vă ajungea impozitul?

Proprietar: În jur de 300 de lei, pe an, de fiecare. Ştiam că e o reducere, dar nu ştiam de cât.

Reporter: E binevenită, nu?

Proprietar: Orice e binevenit ce ni se dă şi nu ni se ia.

Mulţi oameni stau din nou la cozi ca să-şi recupereze banii daţi în plus statului.

"Am plătit de bună credinţă banii şi acum umblu după ei să-i restitui. Timp pierdut… O babilonie", a spus o persoană.

Persoanele cu handicap pot beneficia de o scutire la plata impozitelor la jumătate.

