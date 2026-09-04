Planul Ucrainei de a închide cerul deasupra Rusiei: "E doar o chestiune de timp până la o nouă catastrofă"

Ucraina a lansat operațiunea "Cer interzis" deasupra Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în această săptămână companiile aeriene că spațiul aerian al Rusiei "devine complet nesigur". În spatele declarațiilor sale, potrivit armatei ucrainene, se află un plan de a trimite atât de multe drone în apropierea aeroporturilor rusești, încât închiderile temporare, care oricum s-au înmulțit considerabil, să devină un blocaj complet, scrie The Wall Street Journal.

Șeremetievo, cel mai mare aeroport al Moscovei - Profimedia

"Nu mai este vorba doar despre alerte aeriene izolate și sporadice; este o trecere la o presiune constantă, menită să paralizeze traficul aerian civil în partea europeană a Federației Ruse", a declarat pentru The Wall Street Journal Serhii Bratciuk, purtător de cuvânt al Forțelor Armate Ucrainene.

Ce este operaţiunea "Covor"

Oficialii ucraineni au promis că nu vor viza direct avioanele de pasageri și că nu intenționează să provoace victime în rândul civililor. Planul ucrainenilor este să extindă operațiunea numită "Covor", adică să trimită drone în apropierea aeroporturilor rusești pentru a forța controlorii de trafic aerian să suspende decolările și aterizările.

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Dronele ucrainene au început să provoace astfel de închideri temporare încă din vara anului 2023. De atunci, numărul acestora a crescut constant și a explodat în această vară.

În ciuda escaladării, rușii au refuzat să închidă spațiul aerian al țării pentru aviația civilă. În timp ce Ucraina a fost forțată să-și închidă spațiul aerian încă din februarie 2022, când Rusia a invadat țara.

Ţările occidentale nu mai au, din 2022, curse aeriene directe în Rusia, însă numeroase companii aeriene din Orientul Mijlociu și Asia au continuat să zboare în spațiul aerian al Rusiei.

În lipsa concurenților americani și europeni, au avut de câștigat chiar și luând în calcul riscul de a opera într-un spațiu aerian în care pătrund în mod regulat drone ucrainene. Acum, Ucraina vrea să facă asta imposibil de susținut.

În ultimele luni, Ucraina și-a extins rapid campania aeriană cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Kievul a ajuns să trimită zilnic sute de drone pe zi pentru a lovi rafinării de petrol, ținte militare și depozite comerciale.

Ucraina a trimis în Rusia 16.000 de drone în luna august

Pentru luna august, Kievul a bifat un record. 16.000 de drone ucrainene au fost trimise în spațiul aerian al Rusiei, potrivit datelor companiei de securitate aeronautică Osprey Flight Solutions.

Numărul uriaș de drone, combinat cu activitatea intensă a sistemelor rusești de apărare antiaeriană, care încearcă să le doboare, creează riscuri tot mai mari pentru aeronavele civile.

Din cauza amenințărilor cauzate de drone, în august au fost închise temporar, zilnic, în medie, 32 de aeroporturi rusești, inclusiv în zonele Moscovei și Sankt Petersburgului.

Zelenski a criticat marți Rusia că nu își închide spațiul aerian pentru a elimina riscurile la adresa civililor, așa cum a făcut Ucraina. "Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare, nici măcar un singur avion civil. Pur și simplu vor exista drone pe cerul Rusiei la o scară care trebuie luată în calcul", a transmis el.

Președintele rus Vladimir Putin a descris avertismentul lui Zelenski drept "terorism". "Dacă vor pune în aplicare acest lucru, vom vedea cum este cel mai bine să răspundem. Vom găsi instrumentele potrivite", a amenințat Putin în fața jurnaliștilor.

Are Ucraina forţa de a închide spațiul aerian rusesc?

Nu este clar dacă Ucraina are capacitatea de a determina o închidere totală a spațiului aerian rus, deși arsenalul de drone al Kievului a crescut considerabil.

Totuși, planul face parte dintr-o strategie pe mai multe direcții prin care Ucraina încearcă să provoace costuri mai mari economiei ruse și să aducă efectele războiului mai aproape de elite și populația rusă.

Până acum însă, Putin nu a dat niciun semn că e dispus să pună capăt războiului și a respins apelul Kievului la o încetare a focului care ar îngheța de facto frontul.

Mai mult, Moscova continuă să-și intensifice propria campanie de bombardamente strategice, care a vizat orașele Ucrainei, infrastructura energetică și sectoarele economice vitale încă din 2022.

În ultima săptămână, rușii au lansat atacuri aeriene aproape neîntrerupte asupra Kievului și altor orașe, folosind drone cu reacție și diverse tipuri de rachete.

În ultimele luni, atacurile rusești au ucis sute de civili ucraineni. Un înalt oficial ucrainean a confirmat că planul Kievului de a forța închiderea aeroporturilor rusești face parte din strategia Kievului de a răspunde la intensificarea atacurilor aeriene rusești.

Reacţia companiilor aeriene

Companiile aeriene încep să fie tot mai reticente în fața riscului la care se expun în spațiul aerian rusesc. La sfârșitul lunii iunie, compania israeliană El Al și-a suspendat zborurile între Tel Aviv și Moscova, invocând atacurile cu drone ale Ucrainei.

În aprilie, Air India și-a modificat ultima rută din Statele Unite care traversa Rusia, adăugând o escală pentru realimentare la Seul la zborurile dintre San Francisco și Delhi.

Alte companii aeriene au apelat la firme private de securitate pentru a stabili ce rute, altitudini și intervale orare să folosească, astfel încât să reducă riscurile și să gestioneze perturbările tot mai numeroase ale traficului aerian din Rusia.

După declarațiile făcute de Zelenski marți seară, compania aeriană turcă low-cost Pegasus a anulat mai multe zboruri către Rusia, invocând "motive tehnice și operaționale".

A doua zi, și compania Flydubai din Emiratele Arabe Unite a procedat la fel, spunând că își ajustează orarele și rutele de zbor din cauza "situației în evoluție din regiune".

Începând cu 1 septembrie, companiile aeriene interne și internaționale au anulat, în medie, 86 de zboruri pe zi, potrivit platformei Flightradar24.

"E doar o chestiune de timp până la o nouă catastrofă"

Rușii au evitat practica standard prevăzută de Convenția de la Chicago, care cere în mod normal statelor să reacționeze la amenințările de securitate prin restricționarea spațiului aerian și notificarea rapidă a piloților și companiilor aeriene cu privire la riscuri și închideri de piste.

Ce au făcut rușii în schimb? Au folosit un protocol de securitate limitat, pe care îl numesc restricții de tip "covor". O interdicție generală ar presupune închiderea oficială a spațiului aerian.

Autoritatea rusă pentru aviația civilă a publicat informații despre închiderile temporare pe platforme de mesagerie precum Telegram și platforma rusească Max, creată de stat, renunțând la alertele oficiale cunoscute sub denumirea Notice to Airmen.

"Situația din spațiul aerian devine din ce în ce mai complicată. Probabil că este doar o chestiune de timp până când, din punct de vedere statistic, va avea loc un alt eveniment catastrofal în această zonă de conflict sau în apropierea ei. În esență, dacă faci lucrurile pe care le face Rusia, ajungi la situația în care avioanele sunt doborâte", a declarat Matt Borie, director la Osprey.

Războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei a dus deja la doborârea a două aeronave civile de către forțe ruse.

În ziua de Crăciun din 2024, o rachetă rusească de apărare antiaeriană a lovit accidental un avion al Azerbaijan Airlines în apropiere de Groznîi. Avionul s-a prăbușit în timpul unei tentative de aterizare de urgență, provocând moartea a 38 dintre cei 67 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord, și a declanșat o criză diplomatică între Rusia și Azerbaidjan.

În 2014, după ce Rusia a lansat prima sa invazie în estul Ucrainei, o rachetă sol-aer rusească a doborât avionul MH17 al Malaysia Airlines, ucigând toate cele 298 de persoane aflate la bord.

Miercuri, Organizația Aviației Civile Internaționale, organism ONU, a avertizat statele membre că "riscul ca armele să vizeze avioane civile" este în creștere și le-a îndemnat "să ia toate măsurile adecvate", inclusiv îmbunătățirea coordonării dintre autorități, pentru a reduce riscul ca aeronavele comerciale să fie confundate cu ținte militare.

Declarațiile au venit după ce Ucraina a transmis o notificare oficială cu privire la potențialul armelor sale de a amenința aeronavele civile. Pentru acest risc, Kievul dă vina pe refuzul Rusiei de a adopta măsuri adecvate de siguranță.

"Îmbunătățim permanent cerințele privind siguranța zborurilor și securitatea aeroporturilor și avem soluții pentru toate aceste probleme. Nu vom permite perturbări semnificative ale aviației civile", a reacționat ministrul rus al Transporturilor, Andrei Nikitin.