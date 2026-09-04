Dinamo şi FCSB, ultimele mesaje înainte de meciul direct din campionat 

În acest weekend sunt programate meciurile din etapa a 8-a a Superligii de fotbal, iar cel mai aşteptat duel al rundei este, de departe, confruntarea dintre Dinamo şi FCSB, de sâmbătă seara, ora 20.30.

Partida va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf, o arenă considerată mult prea mică pentru ceea ce înseamnă un asemenea duel. Evident, oficialii celor două echipe ar fi vrut ca partida să se dispute pe Arena Naţională, însă cel mai mare stadion din România încă nu este disponibil pentru fotbal, după ce pe el au avut loc mai multe evenimente şi concerte.

S-a discutat despre posibilitatea ca partida să se joace inclusiv la Cluj, pe Cluj Arena, însă, în cele din urmă, în special din cauza programului încărcat al celor două echipe, s-a decis ca jocul să aibă loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Cele două formaţii intră în meci de pe poziţii de forţă. Dinamo Bucureşti ocupă locul 1, cu 14 puncte după şapte etape, cu un golaveraj excelent, 14-5, şi cu două puncte avans faţă de principalele urmăritoare, Rapid Bucureşti şi Petrolul Ploieşti. Deşi este abia pe locul 5, FCSB este la numai trei puncte în spatele liderului, astfel că bătălia directă se anunţă a fi una extrem de importantă.

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Mijlocaşul scoţian Danny Armstrong, de la Dinamo Bucureşti, a ţinut să anunţe, înainte de meci, că "noi trebuie să fim preocupaţi de propriul joc şi să nu ne gândim la ce se întâmplă la adversari. De altfel, nu înţeleg de ce se spune despre cei de la FCSB că au început prost campionatul. Sunt acolo, la vârful clasamentului, şi în mod sigur se vor califica în play-off".

De partea cealaltă, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu concepe ca echipa lui să rateze victoria, chiar dacă este puţin probabil ca antrenorul Marius Baciu să poată apela la cei trei fotbalişti despre care se spune că au semnat cu FCSB, respectiv Denis Drăguş, Karlo Muhar şi Meriton Korenica.