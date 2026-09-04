Formula 1, măsuri speciale din cauza caniculei la Monza. Ce înseamnă declararea unui „heat hazard”

Conducerea Formulei 1 a anunţat că există un avertisment de caniculă pentru Marele Premiu al Italiei de la Monza, din acest weekend. Este a doua oară în acest sezon când se anunţă "heat hazard".

Formula 1: „Heat hazard” la Marele Premiu al Italiei. Ce măsuri trebuie să respecte echipele și piloții - Arhiva Observator

Directorul cursei, Rui Marques, a declarat într-un comunicat că se vor înregistra temperaturi de peste 31 de grade Celsius. Potrivit news.ro, anterior, s-a declarat avertisment de caniculă în iunie, la Marele Premiu al Austriei.

Cursa de duminică este a 13-a etapă a campionatului, iar pilotul Mercedes în vârstă de 20 de ani, Kimi Antonelli, se află în fruntea clasamentului înaintea cursei de acasă.

Ce înseamnă avertismentul de caniculă de la Marele Premiu al Italiei

Pentru a oferi un context, în urma temperaturilor şi umidităţii deosebit de ridicate înregistrate în weekendul Marelui Premiu al Qatarului din 2023, FIA a demarat o analiză privind modul în care ar putea fi gestionate situaţii similare în viitor.

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Înaintea sezonului 2025, s-a confirmat că se poate declara un „risc de caniculă” dacă prognozele meteo dinaintea weekendului prevăd temperaturi de 31 de grade Celsius sau mai mari la un moment dat în timpul unei curse sprint sau al unui Grand Prix.

Echipele sunt informate cu privire la avertisment de către FIA, aşa cum s-a întâmplat şi în Italia, şi, în consecinţă, trebuie să monteze un „sistem de răcire pentru piloţi”.

Cât de cald va fi în Italia

Marele Premiu al Italiei de Formula 1 are loc la Autodromo Nazionale Monza, în apropierea oraşului Milano – una dintre numeroasele regiuni din Europa afectate de valuri de căldură în ultima perioadă.

„În conformitate cu articolul B1.5.10 din Regulamentul FIA pentru F1, după ce am primit o prognoză de la Serviciul Oficial de Meteorologie care prevede că indicele de căldură va depăşi 31,0 °C la un moment dat în timpul cursei din cadrul acestei competiţii, se declară avertisment de caniculă”, se menţionează într-o notă adresată echipelor joi dimineaţă de către directorul de cursă al FIA pentru F1, Rui Marques.

Într-adevăr, în toate cele trei zile de competiţie de la Monza se preconizează temperaturi de peste 30 de grade Celsius, ceea ce înseamnă un weekend încins pentru piloţi.

Ce este „sistemul de răcire pentru piloţi”

Pe scurt, acesta este definit ca un sistem al cărui „singur scop” este de a asigura răcire suplimentară pentru piloţi în situaţii de risc de caniculă.

Sunt implicate mai multe componente, inclusiv o pompă, conducte şi un acumulator termic, fluidul rece generat de sistem fiind furnizat piloţilor printr-o vestă specială ignifugă prevăzută cu diverse tuburi.

Toate componentele esenţiale ale sistemului trebuie montate pe maşini, deşi piloţii au în prezent libertatea de a alege dacă poartă sau nu vesta, în timp ce se lucrează în continuare la perfecţionarea designului.

„Orice pilot poate alege să nu poarte niciun element de echipament personal care face parte din sistemul de răcire al pilotului”, se menţionează în articolul B1.5.10 din Regulamentul sportiv. „În astfel de circumstanţe, toate celelalte componente, inclusiv orice mediu de răcire al sistemului de răcire al pilotului, trebuie montate.

„În plus, diferenţa de masă dintre echipamentul personal al pilotului utilizat în mod obişnuit şi orice elemente ale echipamentului personal al pilotului care fac parte din sistem trebuie compensată prin montarea unei greutăţi de 0,5 kg în cockpit.”

Cursa va putea fi urmărită duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.