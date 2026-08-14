Bolojan: Criza din sistemul energetic este şi efectul lipsei unei strategii. E nevoie de investiţii

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a afirmat, vineri, că ceea ce se întâmplă în prezent în sistemul energetic este şi efectul lipsei unei strategii energetice. El consideră că, în primul rând, trebuie crescută producţia de energie, dar şi producţia nucleară şi, totodată, trebuie să avem o capacitate mai mare de stocare. ”Este nevoie de investiţii serioase, politici stabile şi o înţelegere politică menţinută câţiva ani, indiferent cine se află la guvernare”, a transmis premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

"Ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul energetic este şi efectul lipsei unei strategii energetice, al investiţiilor amânate şi al unor decizii care nu au fost luate la timp. În afară de a răspunde situaţiilor de criză, trebuie să rezolvăm problemele de fond. Pentru asta este nevoie de investiţii serioase, politici stabile şi o înţelegere politică menţinută câţiva ani, indiferent cine se află la guvernare", a scris, vineri, pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, sunt câteva direcţii importante.

"O primă direcţie este să creştem producţia de energie. Cu cât se finalizează mai repede investiţiile de la Iernut şi Mintia, cu atât creşte producţia în bandă, astfel încât să avem energie disponibilă în orele de seară şi în perioadele reci. Cele două centrale vor aduce, în funcţionare normală, peste 1.500 MW în sistem. Urgentarea realizării racordărilor şi obţinerii avizelor se traduce în ani câştigaţi pentru investiţiile mari", a transmis Bolojan.

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De asemenea, a doua direcţie este producţia nucleară.

"Situaţia de la Cernavodă ne-a arătat cât de important este să asigurăm debitul de apă necesar funcţionării centralei. De aceea, trebuie pus în practică proiectul pentru creşterea debitului pe Dunărea Veche către Cernavodă, prin soluţia de la Bala 2. Studiul de fezabilitate şi avizele există. Trebuie verificate datele tehnice, actualizaţi indicatorii, asigurată finanţarea şi începută execuţia", a mai transmis Bolojan.

Premierul interimar apreciază că "nu putem vorbi serios despre realizarea noilor grupuri 3 şi 4 de la Cernavodă dacă nu rezolvăm problema apei necesare pentru funcţionarea centralei".

"A treia direcţie este creşterea capacităţilor de stocare. Una dintre greşelile anilor trecuţi a fost că, deşi s-a susţinut producţia fotovoltaică şi eoliană, nu au fost susţinute în acelaşi ritm şi capacităţile de stocare. Avem producţie mare la prânz şi consum mare seara, ceea ce generează dezechilibre şi volatilitate", afirmă Bolojan.

Premierul interimar afirmă că schemele de finanţare trebuie orientate către stocare, proiectele aflate deja într-o fază avansată trebuie urgentate, iar hibridizarea hidrocentralelor trebuie pusă în practică.

"Hidroelectrica, având capacităţi mari autorizate pe care nu le atinge, poate să instaleze rapid şi să ajungă la aproximativ 1.500 MW de stocare în următorii doi ani", a transmis Bolojan.

Acesta crede că "o altă direcţie importantă ţine de mai buna administrare a companiilor strategice din energie. Acestea produc mai mult de jumătate din energie".

"Contractele de mandat trebuie să pună investiţiile şi realizarea proiectelor printre obiectivele principale. Nu este suficient să avem profituri dacă nu investim în capacităţi noi şi în modernizarea celor existente. Pentru asta avem nevoie de management competent. Numirile trebuie făcute pe baza competenţei şi a rezultatelor, nu a clientelismului sau a loialităţilor politice", a mai scris premierul interimar pe Facebook.

În ultimul rând, crede Bolojan, "avem nevoie de reglementări care să reducă dezechilibrele din sistem".

"Noile capacităţi fotovoltaice să poată fi dezvoltate doar împreună cu soluţii de stocare. Stabilind reguli clare, vom influenţa deciziile de investiţii. Prosumatorii existenţi trebuie stimulaţi să îşi crească autoconsumul şi să investească în baterii. Avem peste 350.000 de prosumatori. Doar o treime au baterii de stocare. Un sistem de tarifare dinamic şi cofinanţarea instalării de baterii va creşte rapid numărul celor care-şi vor completa sistemul. Acestea sunt elementele de bază ale unui Pact pentru Energie", a declarat premierul interimar.

Acesta afirmă că toate aceste măsuri duc la un sistem energetic mai echilibrat, mai predictibil şi mai eficient, cu costuri cât mai mici pentru cetăţeni şi companii.

"Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an şi nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate şi de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul. În această toamnă trebuie să discutăm serios despre acest pact pentru energie. Este mai puţin important cine propune o soluţie. Important este să o punem în practică. Avem nevoie de reguli bune, investiţii realizate şi energie sigură pentru România", a conchis premierul interimar.

Premierul demis Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că deficitul de energie electrică produs după deconectarea centralei nucleare de la Cernavodă va fi suplimentat din mai multe surse, inclusiv din importuri.

Între altele, jumătate din producţia de aproximativ 600 de megawaţi a reactorului 2 al centralei va fi suplinită prin punerea în funcţiune a unui grup aflat în rezervă la Rovinari.