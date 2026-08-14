Numărul milionarilor din Republica Moldova a crescut cu peste 1.600 într-un an. Cel mai tânăr are 16 ani

Numărul milionarilor din Republica Moldova continuă să crească. Potrivit unui raport publicat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în anul 2025, au fost înregistrate 9 643 de persoane cu venituri anuale de peste un milion de lei. Numărul acestora este cu 1 624 mai mare decât în anul precedent. Cel mai tânăr milionar are 16 ani, iar cel mai vârstnic – 88 de ani.

Datele SFS arată că, în 2025, persoanele cu venituri de peste un milion de lei au declarat în total câştiguri de 32,8 miliarde de lei şi au achitat impozite în valoare de 2,3 miliarde de lei. Bărbaţii continuă să fie majoritari în această categorie, numărul lor depăşind 6 600. Cei mai mulţi milionari au între 40 şi 49 de ani.

Cum au făcut banii

Cea mai mare parte dintre aceştia, aproximativ 5 000 de persoane, au obţinut venituri cuprinse între unu şi două milioane de lei. În schimb, 484 de contribuabili au declarat venituri de peste 10 milioane de lei. Cele mai importante surse de câştig au fost dividendele, care au însumat 13,45 miliarde de lei, urmate de salarii, în valoare de 3,32 miliarde de lei.

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În total, 211159 de persoane fizice care nu desfăşoară activităţi de întreprinzător au depus declaraţii de venit. Suma totală a veniturilor declarate de cetăţenii Republicii Moldova a ajuns la 144,8 miliarde de lei.

Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând 73,49% din totalul câştigurilor persoanelor fizice. Pe următoarele locuri se situează dividendele şi veniturile obţinute din închirierea bunurilor imobile.

Raportul mai arată că moldovenii au continuat să profite de facilităţile fiscale disponibile. În 2025, 9 793 de persoane au beneficiat de deduceri fiscale, economisind sau recuperând în total 112,55 milioane de lei. Cele mai solicitate deduceri au fost pentru studiile copiilor, urmate de cheltuielile pentru servicii medicale private şi de dobânzile achitate la creditele ipotecare pentru procurarea primei locuinţe.

Tot mai popular rămâne şi mecanismul care permite direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către organizaţii necomerciale sau culte religioase. Peste 53 000 de contribuabili au folosit această opţiune în 2025, transferând 28 de milioane de lei, cu 6,19 milioane de lei mai mult decât în anul precedent.