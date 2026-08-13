Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a marcat 100 de zile de guvernare Bolojan printr-un mesaj video pe Facebook. El susține că premierul interimar conduce România "prin frică, tăieri și amenințarea zilei de mâine".

Rogobete, atac direct la Bolojan: "Când nu știi ce să faci, îi spui reformă" - Profimedia

Rogobete afirmă că românii au obosit după 100 de zile de incertitudine. "Sunt 100 de zile de când țineți România captivă. 100 de zile de incertitudine, de crize suprapuse pe care sunteți incapabili să le gestionați", a declarat Rogobete. El susține că guvernul numește "reformă" orice măsură pe care nu știe cum să o gestioneze.

"Când nu știi ce să faci, îi spui reformă. Când nu merge, spui că reforma e grea. Când greșești, spui că reforma doare. Iar când vine nota de plată, o trimiți românilor", a mai spus fostul ministru.

Acuzații privind Sănătatea

Articolul continuă după reclamă

Rogobete susține că guvernul Bolojan a expirat și că problema constă în ideile echipei de guvernare. El a atras atenția asupra ponderii reduse a cheltuielilor pentru sănătate din România.

"Suntem deja printre țările europene cu cea mai redusă pondere a cheltuielilor pentru sănătate. Cum să tai de la sănătate?", a întrebat Rogobete. Fostul ministru consideră că sănătatea reprezintă cea mai puternică investiție într-un stat, nu o "gaură într-un buget".

Apelul final către premier

Rogobete îi cere premierului să plece acasă, considerând că momentul potrivit a trecut. El susține că, atunci când toate semnalele arată o direcție greșită, continuarea acesteia nu mai înseamnă reformă. "Atunci când toate semnalele îți spun că direcția este greșită și tu continui să accelerezi, nu mai reformezi România. O îngropi", a afirmat Rogobete.

Fostul ministru a încheiat mesajul exprimându-și convingerea că situația se va îmbunătăți.