Sistemul energetic este stabil după ce, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unității 2 a Centralei de la Cernavodă, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Bolojan anunță deblocarea proiectului care ar putea salva Cernavodă de crizele provocate de secetă - Hepta

Potrivit acestuia, estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național.

"Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Național, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, să fie compensată prin producție hidro, eoliană, pe cărbune și importuri", a scris Bolojan.

Acesta a precizat că România a notificat Comisia Europeană cu privire la situația de criză și că există o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW. "România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie și de măsuri pe termen lung", a mai transmis Bolojan.

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El a susținut că, în domeniul energiei, deciziile privind investițiile și politicile publice își arată rezultatele în 2-3 ani. "Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluții magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta", a scris acesta.

Bolojan: Situația de la Cernavodă este și rezultatul unor întârzieri acumulate

Ilie Bolojan a afirmat că situația dificilă, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecința secetei din bazinul Dunării, dar și a "multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste și fuga de răspundere".

"De exemplu, dacă lucrările proiectate și avizate pentru creșterea debitului Dunării spre Cernavodă ar fi fost prioritizate și nu amânate cu anii, am fi avut centrala nucleară în funcțiune și aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta", a transmis Bolojan.

El a adăugat că a semnat decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă.

Proiectul Bala 2 ar putea fi finalizat în trei ani

Potrivit lui Bolojan, proiectul cuprinde lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației.

"Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului", a scris acesta.

Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani, iar din 2024 proiectul are toate avizele și aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii.

"Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar și nu l-a finanțat", a afirmat Bolojan.

Acesta a precizat că proiectul va fi prioritizat și deblocat, soluțiile propuse vor fi reverificate, prețurile vor fi aduse la zi și va fi asigurată finanțarea.

Administrația Fluvială de la Galați va organiza licitația pentru proiectare și execuție.

"Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 și 2, cât și pentru reactoarele 3 și 4", a mai transmis Ilie Bolojan.

"România are nevoie de soluții reale, cinstite, de viziune pe termen lung și adevăr, nu de populism și minciună. Doar așa putem avea un sistem energetic sigur și stabil", a încheiat acesta.