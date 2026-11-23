Am ajuns să avem cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană. În această perioadă, unii clienţi primesc oferte de recontractare care duc preţul final din factură spre 2 lei pe kilowatt-oră. Pe scurt, curentul se scumpește, deşi iarna abia începe. În acelaşi timp, guvernul pregăteşte o nouă schemă de vouchere pentru consumatorii vulnerabili.

Una dintre principalele explicații pentru scumpirile la care vom asista în perioada următoare este legată de faptul că furnizorii cumpără energie de pe piața opcom la tarife duble față de aceeași perioada anului trecut.

În plus, România nu produce suficientă energie ieftină pentru momentele la care consumul este ridicat, iar seceta și problemele de la Cernavodă au influențat de asemenea această situație. Nu în ultimul rând, gazele naturale scumpe influențează și ele prețul electricității. Prin urmare, sunt furnizori care au transmis deja oferte noi de recontractare iar tarifele ajung la aproape 2 lei pe kWh.

În cazul unui jucător important care a anunțat un tarif nou de 1,76 lei pe kWh, diferența la factura lunară ajunge la 45 de lei. Astăzi plătim cel mai mare tarif pentru electricitate din toată Uniunea Europeană, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare.

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În acest context, Guvernul pregătește o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile, însă deocamdată nu a anunțat nici valoarea, nici momentul la care ar putea fi acordate aceste vouchere.