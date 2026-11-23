Ministerul Muncii schimbă denumirea oficială a meseriei de "femeie de serviciu", după mai bine de 30 de ani. Termenul va fi înlocuit cu "lucrător în servicii de curăţenie", o formulare care nu mai asociază această profesie direct cu femeile. Modificarea vizează peste 76.000 de contracte de muncă, iar noua denumire poate fi deja folosită de angajatori.

Termenul "femeie de serviciu", prezent de peste trei decenii în documentele oficiale din România, urmează să fie eliminat din Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Potrivit Profit.ro, Ministerul Muncii a emis deja un aviz favorabil pentru schimbarea denumirii, fără ca aceasta să afecteze codul numeric al ocupaţiei.

Noua formulare, "lucrător în servicii de curăţenie", poate fi utilizată deja în contractele individuale de muncă. În total, peste 76.000 de contracte sunt vizate de această modificare.

De ce dispare denumirea de femeie de serviciu în documentele oficiale

Schimbarea urmăreşte eliminarea unei formulări considerate discriminatorii, care poate perpetua ideea că activităţile de curăţenie sunt responsabilitatea exclusivă a femeilor, scrie sursa citată.

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Carmen Nemeş, preşedinta Asociaţiei ANAIS, a atras atenţia că termenii folosiţi în documentele oficiale pot contribui la menţinerea stereotipurilor de gen şi pot diminua respectul faţă de anumite profesii.

Prin noua denumire, ocupaţia va putea fi identificată printr-un termen neutru, fără referire la genul persoanei care face activitatea respectivă.

Alte schimbări în Clasificarea Ocupaţiilor din România

Modificarea vine după o actualizare mai amplă a Clasificării Ocupaţiilor din România, realizată anterior de Ministerul Muncii, care a inclus introducerea a 65 de noi ocupaţii şi eliminarea altor 62.

Dintre cele 65 de ocupaţii nou introduse, 45 au fost adăugate la solicitarea utilizatorilor, iar alte 20 au fost preluate din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competenţelor, Calificărilor şi Ocupaţiilor. Acestea se regăsesc în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.

Totodată, trei ocupaţii au fost mutate în alte grupe corespunzătoare, iar alte două au primit denumiri noi, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei muncii.

Dintre meseriile nou introduse, 15 sunt în domeniile IT şi digitalizare.

În schimb, cele 62 de ocupaţii eliminate nu mai sunt practicate în prezent. Acestea vor fi incluse într-o grupă separată, astfel încât să poată fi reactivate în cazul în care angajatorii vor solicita acest lucru.

Cât de des se actualizează lista oficială a meseriilor din România

COR este actualizată trimestrial sau ori de câte ori apar modificări necesare pe piaţa muncii.

Ministerul Muncii a simplificat procedura prin care pot fi solicitate introducerea, eliminarea, redenumirea sau mutarea unei ocupaţii într-o altă grupă.

Solicitările pot veni din partea angajatorilor, instituţiilor avizate din cadrul Administrației Publice Centrale şi Locale, unităţilor bugetare, organizaţiilor patronale, sincale şi profesionale, fundaţiilor, asociaţiilor, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice.

Scopul acestor actualizări este adaptarea listei oficiale a ocupaţiilor la schimbările de pe piaţa muncii şi la cerinţele actuale ale angajatorilor.