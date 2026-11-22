Iarna începe să își facă simțită prezența în mai multe regiuni ale României. Temperaturile vor scădea accentuat, iar ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare în nordul și centrul țării.

La noapte, nebulozitatea și precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în mare parte de 2...10 l/mp, iar în sudul Banatului de 25...30 l/mp și izolat de 40 l/mp. În zona de munte, la altitudini în general mai mari de 1500 m, vor predomina ninsoarea și lapovița și se va depune strat de zăpadă de 2...6 cm, însă în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali acesta va fi de 10...15 cm și izolat de 25 cm. Precipitații mixte slabe vor mai fi spre finalul intervalului și în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări la munte, în special la altitudini mari (viteze de peste 70...80 km/h și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini în general de peste 1500, cu rafale de 70...100 km/h viscolind ninsoarea), iar spre sfârșitul intervalului vor fi rafale de 40...45 km/h în vest și în extremitatea de sud-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0...1 grad în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 noiembrie în ţară

Vremea va intra într-un proces de răcire, ce se va resimți mai accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date, însă în sud și sud-est va fi în continuare ușor mai cald decât în mod obișnuit. Vor fi înnorări și precipitații pe arii extinse (cantități de apă în mare parte de 2...15 l/mp, iar îndeosebi în zona de munte izolat de 20 l/mp).La munte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei vor predomina ninsorile, în restul Transilvaniei și al Moldovei, în Maramureș, precum și în zonele deluroase din celelalte regiuni vor fi precipitații mixte, iar în restul teritoriului va ploua. Se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde vor fi viteze ale vântului de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor fi de 100...120 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Articolul continuă după reclamă

Strat de zăpadă se va depune pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării în medie de 2...5 cm. Noaptea aria precipitațiilor va fi în restrângere. Temporar vor fi intensificări ale vântului și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei,în cea mai mare parte a Transilvaniei, în centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50...70 km/h, dar pe arii restrânse și la cote mai reduse și în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade în sud, mai ridicate în sudul Munteniei și în Dobrogea, până spre 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade în depresiuni și 4 grade pe litoral. Tendinta presiunii atmosferice va crește accenutuat.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul se va înnora, iar în a doua parte a nopții, va ploua slab (2...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 4...6 grade.

Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (5...10 l/mp, izolat 15 l/mp). Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (viteze de 40...45 km/h) mai ales pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar minima de 1...2 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, sunt aşteptate ploi, iar maxima zilei va fi de doar 4 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 noiembrie la munte

Vremea se va răci, astfel că valorile termice se vor situa sub mediile climatologic specifice datei. Cerul va fi noros și vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, condiții în care se va depune strat de zăpadă, local însemnat (cu grosimi de 5...10 cm) cu precădere în Carpații Occidentali,Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde vor fi intensificări ale vântului de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea, iar la altitudini de peste 1700 m vor depăși 100...120 km/h condiții în care va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.